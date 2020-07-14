İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel film

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimine ilişkin olarak bir film hazırladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak özel bir film hazırlandı.

O gece yaşananların dünya demokrasi tarihi açısından bir milat olduğu ifade edilen filmde, yabancı okulda ders veren eğitimci, dünya tarihinde halkın direnciyle engellenmiş darbe girişiminin olmadığını söylüyor.

Dersi dinleyen öğrenci ise 15 Temmuz 2016'da Türklerin tarih yazarak, darbe girişimini önlediğini ifade ediyor. Görüntülerde, o gece yaşanan olaylardan da görüntüler yer alıyor.

Aziz milletimiz 15 Temmuz’da hain darbe girişimini engelleyerek tarih yazdı. O gün fert fert demokrasimizi, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü canlarımız pahasına savunduk.

Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ederken, millet olarak kazandığımız zaferin haklı gururunu yaşıyoruz. pic.twitter.com/gwrngy7qMT — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 14, 2020

​İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından filmi paylaşarak, "Aziz milletimiz 15 Temmuz’da hain darbe girişimini engelleyerek tarih yazdı. O gün fert fert demokrasimizi, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü canlarımız pahasına savunduk. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ederken, millet olarak kazandığımız zaferin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.