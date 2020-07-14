Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü'den koronavirüs uyarıları: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım

Sonuç: hastalanıp iyileşenler de dahil olmak üzere hiç kimse, kendisini virüse karşı korunmuş zannetmesin. Virüs hepimize bulaşabilir, hastalandırabilir ve öldürebilir. Halen tek korunma yolumuz tedbirli olmak: maske, mesafe ve hijyen.4⃣