Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'in birkaç ay önce attığı mesajları delil olarak sundu

Deniz Bulutsuz, kendisine şiddet uyguladığını belirttiği Ozan Güven'in 3 Ocak'ta attığı mesajları delil olarak sundu.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Deniz Bulutsuz, kendisini darp ettiğini belirttiği Ozan Güven'in kendisine yolladığı bazı mesajları delil olarak sundu.

Geçen 3 Ocak'a ait olduğu anlaşılan mesajlarda Güven'in Bulutsuz'a sarf etmiş olduğu sinkaflı sözler nedeniyle defalarca kez özür dilediği, yaptıklarından pişman olduğunu dile getirip Bulutsuz'un kendisine bir şans daha vermesini istediği görülüyor.