Kayıt
09:41 15 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Piyanist Fahir Atakoğlu '15 Temmuz Destanı' hakkında konuştu: Bana bu olanağı veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 49
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/1042458770_0:30:1201:705_1200x675_80_0_0_8c3b942edbfe8a01c9dc03483b0b26ee.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007151042458803-piyanist-fatih-atakoglu-15-temmuz-destani-hakkinda-konustu-bana-bu-olanagi-veren-cumhurbaskanimiza/

    Ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu, '15 Temmuz Destanı' isimli eseriyle ilgili olarak "Ülkemle ve Türk halkıyla gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a bana destek oldukları ve bu olanağı verdikleri için de teşekkür ederim" dedi.

    Ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu, '15 Temmuz Destanı' isimli eseriyle ilgili olarak Sabah'tan Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu. Atakoğlu, Kalçık'ın "15 Temmuz için beste yapma fikri nasıl oluştu?" sorusu üzerine "15 Temmuz için çok önceden beste yapmaya başlamıştım zaten. İletişim Başkanlığı'ndan beste yapamam için teklif geldi. Ben de son 1.5 ayda eserin notlarını hazırladım, çalışmalar başladı ve çok güzel bir eser çıktı ortaya" yanıtını verdi.

    Atakoğlu, şunları kaydetti:

    "15 Temmuz bir demokrasi zaferidir. Müziğimle kronolojik olarak o gün yaşananları ölümsüzleştirmek istedim. '15 Temmuz Destanı' ile ilk andan itibaren yaşananları bölüm bölüm anlattım. 'İhanet ve Demir Tanklar', 'Şeref', 'Ağıt', 'Marmaris', 'Sela,', 'Çağrı', 'Başkomutan', 'Milletin Evi', 'Şehitler Köprüsü 1. ve 2. Bölüm' ve 'Nöbetler' oluşturuyor."

    Sohbetin devamında Kalçık'ın yönelttiği sorular ve Atakoğlu'nun bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    - Bu destanı yaparken neler hissetiniz?

    15 Temmuz, Türk halkının demokrasiye inancını ve ona sahip çıkmasını tüm dünyaya gösterdiği bir gündü. Baştan sonra o günü, o tarihi betimlemek ve müziğimle ölümsüzleştirmek istedim. En büyük güç halkın iradesidir. Milletin gücünü orkestrasyonundaki tınılar ile göstermeye çalıştım. Destanı çok içten duygularla besteledim. 15 Temmuz Destanı'nı bestelemek benim için büyük bir onurdur. Ülkemle ve Türk halkıyla gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a bana destek oldukları ve bu olanağı verdikleri için de teşekkür ederim.

    - Yurt dışında da 15 Temmuz Destanı için konserler vereceksiniz değil mi?

    Planımız, pandemi sürecinden sonra bunu yurt dışında da seslendirmek. Çünkü ülkemizin iradesini ve demokrasiye olan inancını dünyaya müziğimle de anlatmak istiyorum. Darbeye karşı halkımızın birleşerek ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdik 15 Temmuz'da. En büyük dileğim 15 Temmuz Destanı'nın kalıcı bir eser olmasıdır. Halkımızın da bu destana sahip çıkmasını diliyorum. Konser kaydını limitli sayıda plak halinde yapmayı da planlıyoruz. Tüm kayıtlarımız hazır.

    - Siz uzun yıllardır Amerika'da yaşıyorsunuz. Amerika'da pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?

    Pandemi döneminde Türkiye'nin kıymetini bir kez daha anladım. Amerika'da insanlar dezenfektanlı mendil bile bulamıyor. O kadar kötü bir sağlık sistemi var ki Amerika'nın. Pandemi döneminde çok kötü bir sınav verdi. Türkiye ile arasında dağlar kadar fark var. Ülkemiz, sağlık sistemi ile dünyaya örnek oldu. Müthiş bir sağlık sistemimiz var gerçekten. Dünyadaki birçok ülke Türkiye'yi örnek almalı. Ülkemde insanlara sağlanan olanakları Amerika'da bulmak imkansız. İyi ki bu topraklarda doğdum ve bu toprakların sanatçısıyım.

    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, Darbe girişimi, piyanist, 15 Temmuz, Teşekkür, Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Fahir Atakoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Azerbaycan’ın Ermenistan sınırındaki Dondar Guşçu köyünde, saldırı sonucu bir evde oluşan hasar
    Azerbaycan’ın Ermenistan sınırındaki Dondar Guşçu köyüne düzenlenen saldırının sonuçları
    Karikatür
    Suriyeli militan: ABD’li eğitmenlerin gözetiminde eğitildik
    İnfografik
    Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet