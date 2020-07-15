TRT yayınına katılan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Köse: Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 4. yılında TRT’nin özel yayınına konuk olan İlahiyat Profesörü Ali Köse, “Benim bu konudaki kanaatim 15 Temmuz’dan gerekli dersin alınmadığı ve yeterli önlemlere gidilmediği şeklindedir. Hatta ben bunu 'Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor' diye değerlendiren, bu şekilde sloganlaştıran birisiyim” dedi.

TRT Haber'in 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 4. yılı dolayısıyla yaptığı yayında, İlahiyat Profesörü Prof. Dr. Ali Köse’nin sözleri dikkat çekti.

Programda konuya son değerlendirmeleri sorulan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Köse, 15 Temmuz’dan sonra gerekli derslerin ve yeterli önlemlerin alınmadığını dile getirdi.

Köse, “Hatta ben bunu bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor diye değerlendiren, bu şekilde sloganlaştıran birisiyim. Bu uyarıyı yapmak benim vazifem” dedi.

Devletin bu konuda gerekli önlemleri alması çağrısında bulunan Köse, “Bunun vebalini kimse üstlenemez” ifadelerini kullandı.

Köse şu ifadeleri kullandı:

“Bu konudan söz açıldığı zaman hep şu duayı yapıyoruz: Allah bir daha bu memlekete 15 Temmuz’lar yaşatmasın. Ama dua bizim vazifemiz, fakat siz tedbirinizi almazsanız, akıllı davranmazsanız; o FETÖ denen örgütü yapılanma şeklini, aynı yolları kullanarak bugün hala devam eden başka gruplar hakkında gerekli tedbirleri almazsanız, Allah size yardımcı olmaz. Öyle bir Allah yok. Siz vazifenizi yapacaksınız, Allah da size yardımcı olacak. Benim bu konudaki kanaatim 15 Temmuz’dan gerekli dersin alınmadığı ve yeterli önlemlere gidilmediği şeklindedir. Hatta ben bunu 'Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor' diye değerlendiren, bu şekilde sloganlaştıran birisiyim. Bu uyarıyı yapmak benim vazifem.

FETÖ ile alakalı daha sonra biz ilahiyatçılara neden bu konuda uyarı yapmadınız diye hep sitemler oldu. Özellikle akademisyen ilahiyatçılara... Ben bunu alıyorum ve kabul ediyorum ve bugün diyorum ki, bu konu Türkiye’nin en önemli konusudur. Devletin bu konuda gerekli önlemleri alması şarttır. Bunun vebalini kimse üstlenemez.”

TRT yayınına katılan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Köse: Kanaatim, 15 Temmuz’dan gerekli dersin alınmadığı ve yeterli önlemlere gidilmediği şeklinde. Hatta bunu 'Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor' diye değerlendiren, sloganlaştıran biriyim https://t.co/E2ZWY1TRGS pic.twitter.com/9i4N1FfdV2 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 15, 2020

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