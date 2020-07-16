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    Tutuklama - gözaltı

    13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen uzman çavuş 'silahla tehdit' suçundan tutuklandı

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    Şırnak kent merkezinde bulunan bir sitede 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiaları üzerine gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan A.A. isimli uzman çavuş tutuklandı.

    Valilikten yapılan açıklamada, "saat 01.00 sıralarında 155 ihbar hattına gelen çağrıda, Yeni Mahalle'de vatandaşları rahatsız edecek hal ve hareketlerde bulunan bir kişinin çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği" bildirildi.

    "Olay yerinde A.A. isimli kamu görevlisinin aşırı derecede alkollü olduğu, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilmiştir" ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli tahkikat başlatıldı. Şahıs gözaltına alınmış, adli ve idari soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır."

    Gözaltına alınan A.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'silahla tehdit' suçundan tutuklandı. Zanlıya ayrıca 'çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği' gerekçesiyle de para cezası uygulandı.

    Şırnak Barosu: Olayın tüm yönleriyle açığa çıkması için yakından takip ediyoruz

    Şırnak Barosu daha önce olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

    "14.07.2020 günü 23:00 sıralarında çocuk H.'ye karşı çocuğun cinsel istismarı olayının adli makamlara intikali ile süreç yakından takip edilmiş gece yarısı mağdur beyanları, tanık beyanları ve kamera delillerinin dosya arasına alınması için çaba sarf edilmiştir. Olayın failinin kamu görevlisi olması nedeni ile yaşadığımız mağduriyet daha da artmıştır. Çocuğa karşı gerçekleştirilen her saldırının karşısında durduğumuzu bir kez daha yineleyerek; olayın tüm yönleri ile açığa çıkması için yakından takip ettiğimizi kamuoyuna saygı ile arz ederiz."

    ​​Öte yandan Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Şırnak'ta 13 yaşındaki küçük kıza cinsel tacizde bulunan uzman çavuş A.A. isimli şahsın eyleminin cezasız kalmaması için yönetim kurulu ve insan hakları merkezi üyesi meslektaşlarımız olayı takip etmektedirler" demişti.

     

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