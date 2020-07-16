Ozan Güven'e açılan davada yeni gelişme: Deniz Bulutsuz o gece çıplak ayakla sokağa kaçmış

Oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği belirtilen geceyle ilgili kamera görüntülerine ulaşıldı. Emniyet güçlerinin incelediği görüntülerde Bulutsuz’un o gece çıplak ayakla sokakta yürüdüğü belirlendi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre oyuncu Ozan Güven hakkında, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Güven'in evinin yakınlarında bulunan bir araştırma merkezinin güvenlik görüntüleri incelendi. Kamera görüntülerinin iş yerinin ön kısmını ve sokağı gösterdiği, görüntülerin siyah-beyaz olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde Bulutsuz'un olayın yaşandığı belirtilen gece, saat 03:38'de çıplak ayakla kamera görüntüsünün açısına girdiği, 3-4 metre yürüdükten sonra Levent Caddesi'ne doğru gittiği belirlendi.

Bulutsuz'un görüntülerinin devamında 03.40 sularında Güven'in şoförü Hasan D.'nin görüntüye girdiği belirlendi. Güven'in ifadesinde belirttiği benzin istasyonunun kamera görüntüleri incelendi.

Kamera görüntülerinde Güven'in şoförüne ait aracın istasyona girdiği ve marketten alışveriş yaptığı görülüyor. Ancak bu sırada Bulutsuz'un içeride olup olmadığı belirlenemedi.