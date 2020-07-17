Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 449'a yükseldi

Burdur 58. Piyade Er Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda 33 askerin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınan asker sayısı 449'a ulaştı.

Daha önce temaslı oldukları tespit edilen 221 asker, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Asımın Nesli Yurdu'na yerleştirilerek karantinaya alınmıştı.

Test sonuçları pozitif olan askerlerle temaslı 228 asker de Fereli Sinan Efendi Yurdu'nda karantinaya alındı. Böylelikle 2 yurtta karantinada olan asker sayısı 449'a yükseldi.

Öte yandan 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi sonucu Karamanlı ilçesine bağlı Bademli Köyü karantinaya alınarak, giriş-çıkışlara kapatıldı.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, "Bademli köyümüzde 2 vatandaşımızda Kovid-19 vakasına rastlanmış ve hastalığın çoğalmasını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Bademli köyümüz karantinaya alınmıştır. Tarımsal faaliyetler kontrollü bir şekilde devam edecektir. Köyün ana girişinde bulunan jandarma ekiplerimiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeli nin kayıt kontrolü ile çiftçilerimiz arazilerine gidip, gelebilecektir. Burdur ve ilçelerimizde hızla artış gösteren bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım. Bademli köyümüze geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.