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    İçişleri Bakanlığı’ndan ‘patates hatlara’ çözüm önerileri: Yeni alınan telefon hattı e-Devlet’te aktive edilsin

    © Fotoğraf : Pixabay
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    Terör örgütleri ve suç çetelerinin başvurduğu ‘patates hat’ olarak bilinen sahte cep telefonu hattı olayı TBMM gündeminde. Meclis’e bu konuda çözüm önerileri sunuldu.

    TBMM, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile fuhuş ve dolandırıcılık çetelerinin sıklıkla başvurduğu ‘patates hat’ olarak bilinen sahte GSM hattı olayına el koydu. Milliyet'ten Önder Yılmaz’ın aktardığına göre, konuya ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanlığı (BTK) Meclis’e çarpıcı çözüm önerileri sundu. Adalet Bakanlığı, bizzat bu işi yapanların sorumlu olması, ‘düzenleyen ve kullanan’ kişilere ceza verilmesi için kanuni düzenleme yapılmasına işaret ederken, İçişleri Bakanlığı “Vatandaş hattını e-Devlet üzerinden aktive etsin, GSM şirketleri sahte hat veren bayiler hakkında suç duyurusunda bulunsun” dedi.

    Milliyet’in ulaştığı belgelere göre, bazı mağdur kişi ve acente sahipleri TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, sahte hatlar nedeniyle bilgileri olmamasına rağmen ciddi hapis ve para cezalarıyla karşı karşıya kaldıklarını, cezaların bu işi yapan ve kullananlara verilmesini isteyerek çözüm bulunmasını istedi. Komisyon, konuyu Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile BTK’ye iletti. Üç kurumdan gelen kapsamlı raporlar ve çözüm önerileri ise olayın ne denli kritik boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

    Adana'da durdurulan MİT tırları
    © AA / Arşiv
    AA: MİT TIR'larını durduran FETÖ'cüler, 'patates hat' kullanmış
    Adalet Bakanlığı: Tıpkı özel belgede sahtecilik suçunda olduğu gibi…

    Adalet Bakanlığı, sahte hat olayına ilişkin mevzuat ve Yargıtay kararlarını detaylı şekilde anlattı.

    Bakanlık, ‘bu işi bizzat yapan’ kişilerin bilirkişi marifetiyle belirlenmesini önerirken, “Mevzuatta yer alan ‘yapan’, ‘yaptıran’, ‘düzenleyen’, ‘değiştiren’ ve ‘kullanan’ şeklinde suçun gerçekleşme hallerinden tıpkı özel belgede sahtecilik suçunda olduğu gibi ‘düzenleyen veya değiştiren ve kullanan’ kişilerin cezai sorumluluk, diğer kişilerin ise idari para cezası sorumluluğu doğacağı şeklinde kanuni bir düzenleme yapılmasının sorunu çözebileceği değerlendirilmektedir” dedi.

    FETÖ ve PKK kullanıyor

    İçişleri Bakanlığı ise, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Sularla Mücadele Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın görüşleri doğrultusunda TBMM’ye ilettiği raporda, sahte hatların, ‘FETÖ, PKK terör örgütleri başta olmak üzere çeşitli terör örgütü üyeleri, fuhuş, dolandırıcılık çete üyeleri ve arama-yakalama kaydı bulunan şahıslarca kullanıldığı’ bilgisini verdi. İçişleri Bakanlığı, suçlu kişiler ile bazı GSM bayilerinin masum vatandaşların bilgileri üzerinden ortaklaşa çalışarak GSM hattı açtıkları ve suç işlemede kullanıldığı tespitini yaptı.

    İçişleri Bakanlığı, sahte hatlara ilişkin çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

    GSM şirketleri, bayileri hakkında sahte hat başvurularını takip ederek, şüphe arz etmesi üzerine suç duyurusunda bulunmalı.

    Türk vatandaşlarının GSM hattı çıkarma talebinden sonra, bu hattı aktive edebilmesi için başvuran kişinin e-Devlet üzerinden GSM şirketlerinin uzantılı sayfalarına giriş yaparak onay verecek bir sistem oluşturulmalı.

    Ülkemizde mülteci ve geçici koruma kapsamındaki yabancı kişilere telefon hattı Türkiye tarafından verilmiş kimlik belgesi üzerinden hat çıkarılma izni verilmeli.

    Yabancı şahıslara sadece bir hat çıkarılması, ikinci hat talebinde bulunması halinde mevcut hattının bulunduğu bildirilerek, bu hattı kapatması halinde yeni bir hat alabileceği şeklinde bilgilendirmesini içeren düzenleme yapılmalı.

    Hat açmaya ilişkin sorumluluğu GSM operatörü şirketlerde olmalı ve bu konuda şirketlere çeşitli yaptırımlar uygulanarak projenin hayata geçirilmesi sağlanmalı.

    BTK: 9 bin 554 şikayet yapıldı

    BTK ise, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının tespit ve önerilerine katıldığını ve kanuni düzenleme fikrini desteklediğini belirterek, GSM hatlarına ilişkin kontrol, denetim ve yaptırımların mevzuat doğrultusunda uygulandığını dile getirdi.

    BTK, 2012-2019 arasında kuruma sahte mobil hatları için 8 bin 970, sabit hatlar için 584 olmak üzere toplam 9 bin 554 şikâyet başvurusu yapıldığını açıkladı. BTK, “Kurumumuza yapılan şikayetlerle ilgili olarak ATO, İTO ve MOBİSAD gibi kuruluşlar tarafından da başvurular yapılmaktadır” bilgisini verdi.

    Etiketler:
    GSM operatörleri, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TBMM, telefon hattı
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