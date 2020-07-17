Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak

Pazar gününden itibaren ülkenin doğu kesimleri, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz'de sıcaklıkların artması bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Libya üzerinden gelecek hava ile sıcaklıkların 40 derecelere varacağını söyledi.

Libya üzerinden gelmesi beklenen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen sıcak havaya ilişkin bilgi verdi.

Dilek Çalışkan beklenen sıcaklıkların Türkiye'de her zaman yaşanmayacağını belirterek, ''Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgası bu sene üçüncü kez görülecek'' dedi.

Başta yurdun doğu bölgelerinde oldukça etkili olması beklenen sıcak havanın İç Anadolu ve Akdeniz'de de etki düzeyinin yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi gününden başlayarak pazar günü de sıcaklıkların artacağı İstanbul'da rüzgarlar sıcak esecek. Bölgede sıcaklıkların 32 ila 33 derece olması bekleniyor.

Çalışkan, ''İstanbul'da pazartesi günü sağanak yağış görülebilir. Bununla beraber batıda sıcaklıklar salı ve çarşamba günü biraz düşebilir'' açıklamasında bulundu.

40 dereceye varan sıcaklıklar kapıda

Pazar günü ve sonrasında ise İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara 37-40 derecelere çıkacak.

Beklenen sıcaklıklara ilişkin Çalışkan, ''Yurdun batı kesimlerinde nem yapar ancak İç Anadolu Bölgesi ve Doğu'da kuru sıcak yapar. Bu sıcaklar gölgede 37 derece ise güneşin altında 10 derece eklemek lazım'' dedi