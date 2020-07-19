Bakan Akar'dan Katar ziyareti: Katar Emiri tarafından kabul edildi

Katar'a ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi. Ziyarette ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Katar’a bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Ziyarette ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Katar’a bir ziyaret gerçekleştiren Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Sn. Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi. Ziyarette ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu."

Katar’a bir ziyaret gerçekleştiren Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Sn. Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi. Ziyarette ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/JkRNW0nH4M — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2020

Ayrıntılar geliyor...