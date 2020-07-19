Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı, hakkında soruşturma açıldığını duyurdu

Biri, mail yoluyla şikayette bulunmuş.

Emniyet ve savcı, tüm sosyal medya hesaplarımızı taramış.

Suç sayılabilecek hiçbir şey bulamamış.

Susmazsan, suç ihdas edip sustururuz mealinde bir soruşturma açmışlar!

Anlaşılan Mesih konuşunca, Aksarayda deprem oluyor!

Görelim Mevla neyler https://t.co/HmdTJpm3zK