Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı, hakkında soruşturma açıldığını duyurdu

2000'li yılların başında kendisini “Mesih” ilan eden eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı, hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
Mezarcı, şu ifadeleri kullandı:
''Biri, mail yoluyla şikayette bulunmuş. Emniyet ve savcı, tüm sosyal medya hesaplarımızı taramış. Suç sayılabilecek hiçbir şey bulamamış. Susmazsan, suç ihdas edip sustururuz mealinde bir soruşturma açmışlar! Anlaşılan Mesih konuşunca, Aksaray'da deprem oluyor! Görelim Mevla neyler.''
Biri, mail yoluyla şikayette bulunmuş.— Mesih İsa (Hasan Mezarcı) (@hasanmez18) July 19, 2020
Emniyet ve savcı, tüm sosyal medya hesaplarımızı taramış.
Suç sayılabilecek hiçbir şey bulamamış.
Susmazsan, suç ihdas edip sustururuz mealinde bir soruşturma açmışlar!
Anlaşılan Mesih konuşunca, Aksarayda deprem oluyor!
Görelim Mevla neyler https://t.co/HmdTJpm3zK
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