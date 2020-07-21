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    Mahkemeden memurlar için sakal kararı: Sendika kararı varsa sakallı ve kravatsız gelebilir

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007211042493104-mahkemeden-memurlar-icin-sakal-karari-sendika-karari-varsa-sakalli-ve-kravatsiz-gelebilir/

    Memur-Sen yöneticisi, sendikasının kararı doğrultusunda iş yerine sakal tıraşı olmadan ve kravatsız geldi. Yöneticiye uyarı cezası verildi. Mahkeme, bu davranışı sendikal faaliyet olarak değerlendirdi ve uyarı cezasını iptal etti.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü’nde şef olarak görev yapan Memur-Sen’e bağlı Ulaştırma Memur-Sen İstanbul 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Murat Okur, üyesi olduğu sendikanın aldığı 'serbest kıyafet eylemi' kararı doğrultusunda iş yerine sakal tıraşı olmadan ve kravatsız gelmeye başladı. Bunun üzerine memur hakkında soruşturma başlatıldı. Memura, 'Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak' fiilini işlediği gerekçesiyle uyarma cezası verildi. Memur cezanın iptali istemiyle dava açtı.

    Mahkeme memur lehine karar verdi

    Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İstanbul 10. İdare Mahkemesi, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olarak iş yerine sakallı ve kravatsız gelen Memur-Sen üyesi memurun eylemini, 'sendikal faaliyet' kabul etti ve kurumun memura verdiği 'uyarı' cezası iptal edildi.

    Kurum tarafından memurun denetim faaliyetlerinde yetersizliği-başarısızlığına ilişkin başka bir somut iddia ve gerekçe de ileri sürülemediğine işaret eden mahkeme, memurun kıyafetiyle denetim görevi arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını, aksine bir durumun sendikal haklara, eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olacağını savundu. Memura, hem yönetmeliğe aykırı davrandığı hem de “kurumun mükellefe karşı temsili noktasında gerekli tertibi sağlamadığı” gerekçesiyle dış denetim görevi verilmedi. Aynı mahkeme, bu kararı da iptal etti. 

    Karar, istinaf yolu açık olmak üzere oy birliğiyle alındı. İdare mahkemesinin bu kararının üst mahkemeler tarafından da kabul görmesi durumunda eğer sendika kararı da varsa memurların sakal tıraşı olmadan ve kravatsız olarak iş yerine gelmesinin önü açılacak.  

    Yönetmelik

    Kamu çalışanlarının iş yerindeki kılık ve kıyafetleri 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' ile düzenleniyor. Birinci maddede, “Bu yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır” hükmü yer alıyor.

    Yönetmelikte, kamu çalışanları için “Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez” hükümleri yer alıyor. 

    Emsal teşkil edebilir

    İdare mahkemesinin bu kararının üst mahkemeler tarafından da kabul görmesi durumunda eğer sendika kararı da varsa memurların sakal tıraşı olmadan ve kravatsız olarak iş yerine gelmesinin önü açılacak.  

    Etiketler:
    Eylem, Duruşma, Uyarı, kravat, Sakal, Memur-Sen
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