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    İmamoğlu, Soylu'yla Adalar'ı görüştü

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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Temmuz’da Ankara’da bir araya geldi. İmamoğlu ve Soylu’nun, Adalar’da izin krizi yaşandığı için hizmete alınamayan elektrikli araçlar konusunda görüştüğü öğrenildi.

    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Adalar'da yüzlerce atın ölümüne neden olan atlı fayton taşımacılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin ocak ayı meclis oturumunda alınan karar ile tamamen sona erdi.

    Ancak faytonların yerine geçici olarak alınan elektrikli araçlar, Adalar Kaymakamlığı'nın izin vermemesi nedeniyle çalışmaya başlayamadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Temmuz günü Faaliyet Raporu sunumunda konuyla ilgili açıklama yaparak hukuki görüş alarak İstanbul Valiliği'ne sunduklarını kısa süre içinde sorunun çözülmesini beklediklerini söylemişti.

    İmamoğlu'nun, araç krizini çözmek için 20 Temmuz günü Ankara'ya giderek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İmamoğlu görüşmenin ardından İstanbul'a döndü. İmamoğlu ile birlikte Ankara’ya giden İBB heyeti ile bakanlık görevlileri arasında konuyla ilgili görüşmelerin bugün devam ettiği belirtildi.

    Ne olmuştu?

    Adalar'da ruam hastalığı nedeniyle faytonların İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasından sonra Adalar'daki ulaşım taleplerinin karşılanması amacıyla çalışma başlatılmıştı. İBB Meclisi, 16 Ocak 2020 tarihinde önemli bir karara imza atarak atlı faytonculuğu kaldırdı. Toplu taşımacılıkta kullanılan atların her biri 4 bin lira, tescilli 277 fayton plakası ise 300 bin lira bedelle İBB tarafından satın alındı.

    Ulaşımın elektrikli araçla yapılması kararlaştırılıp, tartışma yaratan turistik amaçlı 35 simgesel, faytondan da vazgeçildi.  İstanbul'un ulaşımı konusunda geniş yetkilere sahip UKOME, Şubat ayında aldığı kararla, Adalar'ın bütün yollarını 'Yaya Yolu' ilan etti. İBB Meclisi de şubat ayında aldığı kararla, ilçede elektrikli araçla taşımacılık işinin İETT tarafından yapılmasını oy birliğiyle onayladı.

    Adalar'da kaldırılan atlı faytonların yerine kullanılmak üzere geçici olarak alınan 60 elektrikli aracın tanıtımı 19 Haziran günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Büyükada'da yapıldı. Ancak araçlar, Adalar Kaymakamlığı tarafından karayolları üzerinde hizmet veren araç olarak değerlendirildiği için hizmete başlayamadı.

    Etiketler:
    elektrikli araç, Fayton, adalar, Marmara Adalar, Adalar, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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