İletişim Başkanı Altun'tan 'Pınar Gültekin' açıklaması: Davanın yakın takipçisi olacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pınar Gültekin'i öldüren katilin tutuklanması hakkında yorumda bulundu.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Pınar Gültekin'in katili biraz önce 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek insan öldürme' suçundan tutuklandı. Bu alçak katilin hak ettiği en ağır şekilde cezalandırılması için davanın yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.
Pınar Gültekin’in katili biraz önce “canavarca hisle ve eziyet çektirerek insan öldürme” suçundan tutuklandı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 21, 2020
Bu alçak katilin hak ettiği en ağır şekilde cezalandırılması için davanın yakın takipçisi olacağız.
27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolmuş ve cesedi bugün ormanlık bir alanda bulunmuştu.
Gültekin'i öldüren zanlı, bugün tutuklanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)