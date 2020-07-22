İletişim Başkanı Altun'tan 'Pınar Gültekin' açıklaması: Davanın yakın takipçisi olacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren katilin tutuklanmasına ilişkin "Bu alçak katilin hak ettiği en ağır şekilde cezalandırılması için davanın yakın takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pınar Gültekin'i öldüren katilin tutuklanması hakkında yorumda bulundu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Pınar Gültekin'in katili biraz önce 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek insan öldürme' suçundan tutuklandı. Bu alçak katilin hak ettiği en ağır şekilde cezalandırılması için davanın yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

Pınar Gültekin’in katili biraz önce “canavarca hisle ve eziyet çektirerek insan öldürme” suçundan tutuklandı.

Bu alçak katilin hak ettiği en ağır şekilde cezalandırılması için davanın yakın takipçisi olacağız. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 21, 2020

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolmuş ve cesedi bugün ormanlık bir alanda bulunmuştu.

Gültekin'i öldüren zanlı, bugün tutuklanmıştı.