21 yaşındaki kadını 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu gözaltına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Tuğçe Ç., sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 1.5 yıldır 46 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu tarafından taciz edildiğini, ölüm korkusu ile sokağa çıkamadığını duyurdu. Bu mesajla büyük destek gören Tuğçe Ç.'nin bir kez daha polise yaptığı şikayet üzerine şüpheli Nurettin Şeyhmusoğlu gözaltına alındı.

Bodrum'da yaşayan 21 yaşındaki Tuğçe Ç., sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 1.5 yıldır saplantılı bir şekilde Nurettin Şeyhmusoğlu tarafından taciz edildiğini duyurdu. Nurettin Şeyhmusoğlu tarafından sosyal medya üzerinde tehdit ve taciz edildiğini ifade eden genç kız, ölüm korkusu ile evden dışarıya çıkmaya korktuğunu ifade etti. Birçok kez şikayetçi olduğu Nurettin Şeyhmusoğlu'nun sürekli serbest bırakıldığını ve 'temas edilmediği sürece bir şey yapılamayacağı' şeklinde açıklama yapıldığını ifade eden Tuğçe Ç., "Eğer başıma bir şey gelirse değerli olacağım. Başıma bişey gelirse bu Tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız" sözlerine yer verdi. Tuğçe Ç., paylaşımında yaşadığı endişeyi ve korkularını şu şekilde ifade etti:

"Bugün yaşanan ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Ben zarar görmek, ölmek istemiyorum. Benim de başıma bela olan sapık, ruh hastası ve gerçekten şizofreni olduğuna emin olduğum 46 yaşında Nurettin Şeyhmusoğlu isimli şahıs, beni kafasına takmış. Ailemi, çevremi rahat bırakmayan ve onlarca kez şikayetçi olduğum, mahkemeye çıktığım halde bana temas etmediği sürece suçsuz olduğu söyleniyor. Yani hiçbir şey yapılmıyor. Eğer başıma bir şey gelirse değerli olacağım. Başıma bir şey gelirse bu Tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız. Bu olay 1,5 yıldır devam etmekte, bütün bilgiler kanıtlar poliste. Bugüne kadar ağlayarak her gün karakola vs. giderek yapabildiğim tek şey 2 kere uzaklaştırma alabilmek, 1 gece de nezarette yatmasını sağlayabildim. Her zaman sitemin önünden geçiyor, sokağa çıkamıyorum. Bu adamın ailesine ulaşıp yardım istediğimde dayısı bizim öyle bir yeğenimiz yok bundan sonra, dağa kaldırıp öldürün dedi. Abileri Bodrum'a gelip bir daha yapmayacak deyip tatil yapıp gittiler."

Bugün yaşanan ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazıcam ben zarar görmek, ölmek istemiyorum! #pinargultekin — Tuğçe (@tugcecellik) July 21, 2020

​Tuğçe Ç.'nin bu paylaşımı, büyük destek gördü. Bu destek mesajlarında yapılan öneriler üzerine genç kız bir kez daha Bodrum Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Tuğçe Ç.'nin şikayetinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Nurettin Şeyhmusoğlu'nun kaldığı adresi tespit etti. Ortakent Mahallesi'nde oturduğu öğrenilen Nurettin Şeyhmusoğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Destek verenlere teşekkür etti

Tuğçe Ç., şikayetinin ardından şüphelinin gözaltına alındığını yine sosyal medya hesabından duyurarak, destek olan herkese teşekkür etti. Hala iyi insanların varlığının kendisine güç verdiğini belirten Tuğçe Ç. teşekkür mesajında şunları söyledi:

"Herkese sonsuz teşekkür ederim. Tanıyan tanımayan herkese yardımcı olabilmek için yazan herkese. Şu an da bir çözüm sürecine girildi. Umarım gerekli yerler görevini yapacak ve beni bu beladan kurtaracak. Hala iyi insanların olduğunu bilmek, görmek bana güç verdi, Tekrar teşekkür ederim."

Herkese sonsuz teşekkür ederim tanıyan tanımayan herkese yardımcı olabilmek için yazan herkese şuan da bir çözüm sürecine girildi umarım gerekli yerler görevini yapıcak ve beni bu beladan kurtarıcak hala iyi insanların olduğunu bilmek görmek bana güç verdi tekrar teşekkür ederim — Tuğçe (@tugcecellik) July 21, 2020

​

'Bugün mahkemeye çıkacak, ben de polis merkezinde olacağım'

Tuğçe Ç., saat 06.00 sıralarında attığı son mesajında ise şüphelinin bugün adliyeye çıkarılacağını belirterek, "Merhaba yeni bir bilgi olduğunda paylaşım yapıyorum, kusura bakmayın lütfen. Şahıs bugün mahkemeye çıkacak, bende polis merkezinde olacağım. Tekrar ifade için ve bugün umuyorum sonuç belli olacak. Sizlerle de paylaşacağım, umarım her şey çok güzel olacak sayenizde" diye bilgi verdi.

Merhaba yeni bir bilgi olduğunda paylaşım yapıyorum kusura bakmayın lütfen şahıs bugün mahkemeye çıkıcak bende polis merkezinde olucam tekrar ifade için ve bugün umuyorum sonuç belli olucak sizlerle de paylaşacağım umarım herşey çok güzel olucak sayenizde — Tuğçe (@tugcecellik) July 22, 2020

​Taciz suçlamasıyla gözaltına alınan Nurettin Şeyhmusoğlu'nun emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.