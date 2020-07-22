Aktay'dan 'Erdoğan'a güveniyor musunuz?' anketine tepki: Güvenmeyenlerin sorununu biliyoruz

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, sosyal medyada, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güveniyor musunuz?” anketine tepki gösterdi.

Tepkisini Twitter üzerinden dile getiren Aktay, İngilizce olarak yazdığı yanıtta, şu ifadeleri kullandı:

“İyi insanlar Erdoğan’a güveniyor. Erdoğan’a olan güvenleri tam. Ona güvenmeyenlerin sorununu biliyoruz ve biz bu anketin niyetine güvenmiyoruz.”

1.7 milyon takipçisi olan The Spectator Index adlı hesap, dün İngilizce olarak “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güveniyor musunuz?” sorusuyla bir anket paylaşmıştı.

Good people trust Erdoğan and have full confidence in him. We know the problem of those who have not confidence in him, and we do not have a confidence with the intention of this question. — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) July 21, 2020

​

Ankete 600 bini aşkın kişi katılmış, oy verenlerin yüzde 74’ünden fazla da ‘hayır’ demişti. Ankete katılım hala devam ediyor.