Pınar Gültekin'in babası konuştu: Artık yeter, her kız öğrencinin başına bir nöbetçi mi dikmek lazım?

Kızının cenazesinin Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde defnedilmesinin ardından Anadolu Ajansı muhabirine açıklama yapan acılı baba Gültekin, hiçbir insanın böyle bir ölümü hak etmediğini belirtti.

Derslerinde başarılı olan kızının neşe dolu biri olduğunu aktaran Gültekin şöyle konuştu:

"Üniversiteyi bitirmişti ve beni bekliyordu. Bayramda gidip götürecektim ama götüremedim. Bir kemik parçası getirdim toprağa gömdüm. Artık bundan sonra gerçekten bu katliamlar dursun. Pınar'lar ölmesin diyorum. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Kızımın bulunmasında çaba gösteren Muğla Jandarma Komutanlığına, emniyet teşkilatına ve basına teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bu kızcağız belki 20-30 yıl, belki ömür boyu bulunamazdı. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Artık yeter. Türkiye'de her kız öğrencinin başına bir nöbetçi mi dikmek lazım? Bir kız öğrenci gidip istediği şehirde okuyamayacak mı? Bu bir vahşettir. Buna söyleyecek söz de bulamıyorum. Gerçekten de yok."

İstanbul'da yaşadıklarını ancak memleketi Hizan'da kızını toprağa vermeyi tercih ettiklerini dile getiren Gültekin, "Dünyanın hangi ucuna gidersem gideyim burası memleketim, toprağım. Burada gördükleriniz akrabam. O yüzden kızımı buraya getirdim. Memleketim olduğu için kızımı burada defnetmeye karar verdim. Kıza yapabilecek tek şey dua etmek. Maalesef kızım hunharca öldürüldü. Kızımı koruyamadım" diye konuştu.

'3. sınıftayken okuldan aldım gidip beni arkadaşıma şikayet etmiş'

Kızının çok büyük hedeflerinin bulunduğunu anlatan baba Gültekin şunları kaydetti:

"Okulu bitirir bitirmez Amerika ya da İngiltere'ye göndermeyi düşünüyordum. Borç harç edip illaki kızımı staj için gönderecektim. Hedefleri çok büyüktü. Hep bana 'Senin oğulların sana bakmaz ama ben sana ve anneme ömür boyu bakacağım.' diyordu. Çok neşe dolu bir kızdı. 3. sınıftayken okuldan aldım. Gidip beni arkadaşıma şikayet etmiş. Arkadaşım gelip 'Sen bu kızı okutmazsan arkadaşlığımız biter.' dedi. Onun üzerine okuttum."

'Bu ülke kana doymadı mı?'

Kanal D’de yayınlanan Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu Neler Oluyor Hayatta programına bağlanan Sıddık Gültekin canlı yayında şunları söyledi:

“Bu vahşetten öte bir şey. Ben bir baba olarak kızımı teşhis edemedim. Bu benim yüreğimi yakıyor. Bu acıyla ben yaşayamam zaten. Bu yalnız kızımı öldürmedi, hepimizi öldürdü. Benim acımın tarifi edilemez. Benim acım çok büyük. Artık yeter diyelim. Bugün benim ocağım yandı, benim ciğerlerim yandı, ben bittim, öldüm. Bütün ailem bitti. Benim 27 sene verdiğim bütün emekler bitti. Ama bundan sonra hiçbir evlat ölmesin, hiçbir kadın ölmesin, hiçbir kız çocuğu ölmesin. Artık Türkiye öyle olmuş ki, her kız çocuğunun başına birer nöbetçi mi dikmemiz lazım? Pınar benim kızım değil bu saatten sonra, bütün Türkiye’nin kızıdır. Annesi tarif edilemez bir acı yaşıyor şu anda. Zaten hasta, orada da doktorlar geldi, müdahale etti. Kız kardeşi aynen öyle. Benim 5 tane çocuğum var, dördü de perişan. Biz bunu hak etmedik. Bir insan ne kadar kötü olursa olsun, hiçbir varlık, hiçbir canlı ölümü hak etmiyor. Artık yeter, bu ülke kana doymadı mı?”