İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya Camisi'nde ilk namaz için alınacak önlemleri açıkladı

Ayasofya'da kılınacak ilk namaz için alana girişler saat 10.00'da başlayacak; erkekler için 3, kadınlar için 3 alan namaz için ayrılacak. Bazı güzergahlar trafiğe kapatılacak. Beyazıt-Eminönü tramvay durakları arasında bugün saat 20.00'den, pazartesi sabah saat 06.00'ya kadar sefer yapılmayacak.