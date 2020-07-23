İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya Camisi'nde ilk namaz için alınacak önlemleri açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camisi avlusunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada yarınki cuma namazı için alınan önlemleri sıraladı:
- (Ayasofya Camisi) Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır.
- Ayasofya'ya gelirken vatandaşlarımızın yanlarında 4 şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske, seccade, sabır, anlayış.
- Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi. Namaz kılınacak alanlara üç ana istikametten gelinecek. Bunlar Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı. Namaz alanlarına girişler 11 ayrı kontrol noktasında polislerimizce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için misafirlerimizin yanlarında el ve sırt çantaları getirmemelerini istirham ediyoruz.© AA / Murat Çetinmühürdar / TCCB
- Ayasofya Camisi'nin açılışı nedeniyle Tarihi Yarımada'da dün de açıkladığımız gibi Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü, 23 Temmuz yani bugün saat 20.00'dan itibaren trafiğe kapatılacaktır. Bu kapsamda Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala Caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacak. Bu alanda var olan araçların Tarihi Yarımada'dan çıkışına da saat 00.00'a kadar izin verilecek.© AP Photo / Emrah Gürel
- Avrasya Tüneli açık olacak deniz, Metro ve Marmaray seferleri devam edecektir. Tramvay seferleri devam edecek, sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında perşembe günü yani bugün saat 20.00'den, pazartesi sabah saat 06.00'ya kadar sefer yapılmayacaktır.
- Otobüslerden inen misafirlerimiz; İETT'nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu Çatladıkapı'ya kadar, ücretsiz taşınacak ve buradan, namaz kılınacak alanlara kadar yaklaşık 200 metrelik mesafeye, yürüyerek ulaşacaklardır. Hemşehrilerimiz başta olmak üzere bütün misafirlerimizin toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Böylelikle Ayasofya Camisi ve namaz kılınacak alanlara ulaşım daha kolay olacak. Ayrıca, basın mensuplarımız için Fatih Belediyesi Cankurtaran Sosyal Tesisleri araç park yeri olarak tahsis edilmiştir.© Sputnik / Burcu Okutan
- Misafirlerimizin en büyük arzularının, Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak.
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