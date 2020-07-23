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    Ayasofya - gül

    İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya Camisi'nde ilk namaz için alınacak önlemleri açıkladı

    © REUTERS / MURAD SEZER
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007231042509282-ayasofyada-namaz-kilinacak-alanlara-giris-yarin-1000da-baslayacak/

    Ayasofya'da kılınacak ilk namaz için alana girişler saat 10.00'da başlayacak; erkekler için 3, kadınlar için 3 alan namaz için ayrılacak. Bazı güzergahlar trafiğe kapatılacak. Beyazıt-Eminönü tramvay durakları arasında bugün saat 20.00'den, pazartesi sabah saat 06.00'ya kadar sefer yapılmayacak.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camisi avlusunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada yarınki cuma namazı için alınan önlemleri sıraladı:  

    • (Ayasofya Camisi) Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır.
    • Ayasofya'ya gelirken vatandaşlarımızın yanlarında 4 şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske, seccade, sabır, anlayış.
    • © AA / Murat Çetinmühürdar / TCCB
      Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu
      Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi. Namaz kılınacak alanlara üç ana istikametten gelinecek. Bunlar Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı. Namaz alanlarına girişler 11 ayrı kontrol noktasında polislerimizce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için misafirlerimizin yanlarında el ve sırt çantaları getirmemelerini istirham ediyoruz.
    • Ayasofya, İstanbul
      © AP Photo / Emrah Gürel
      PTT'den 'Ayasofya Camisi’nin İbadete Açılışı' konulu özel pul
      Ayasofya Camisi'nin açılışı nedeniyle Tarihi Yarımada'da dün de açıkladığımız gibi Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü, 23 Temmuz yani bugün saat 20.00'dan itibaren trafiğe kapatılacaktır. Bu kapsamda Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala Caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacak. Bu alanda var olan araçların Tarihi Yarımada'dan çıkışına da saat 00.00'a kadar izin verilecek.
    • Avrasya Tüneli açık olacak deniz, Metro ve Marmaray seferleri devam edecektir. Tramvay seferleri devam edecek, sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında perşembe günü yani bugün saat 20.00'den, pazartesi sabah saat 06.00'ya kadar sefer yapılmayacaktır.
    • Ayasofya
      © Sputnik / Burcu Okutan
      Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı
      Otobüslerden inen misafirlerimiz; İETT'nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu Çatladıkapı'ya kadar, ücretsiz taşınacak ve buradan, namaz kılınacak alanlara kadar yaklaşık 200 metrelik mesafeye, yürüyerek ulaşacaklardır. Hemşehrilerimiz başta olmak üzere bütün misafirlerimizin toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Böylelikle Ayasofya Camisi ve namaz kılınacak alanlara ulaşım daha kolay olacak. Ayrıca, basın mensuplarımız için Fatih Belediyesi Cankurtaran Sosyal Tesisleri araç park yeri olarak tahsis edilmiştir.
    • Misafirlerimizin en büyük arzularının, Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak.
    Etiketler:
    Koronavirüs, Namaz, Cami, İstanbul, Ayasofya, Ali Yerlikaya
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