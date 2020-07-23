Metiner: Süleyman Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışmaya ilişkin olarak yeni bir paylaşımda bulundu. Metiner, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşim telefonla aradı. Yanlış anlaşılma karşılıklı olarak giderildi. Helalleştik" dedi.

CNN Türk Masası programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartışan eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

'Kardeşim' diye bahsettiği Soylu'nun dün akşam kendisini aradığını ifade eden Metiner, "Yanlış anlaşılma karşılıklı olarak giderildi. Helalleştik" dedi.

Metiner şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşim telefonla aradı. Yanlış anlaşılma karşılıklı olarak giderildi. Helalleştik. Aynı partinin ve aynı davanın iki neferi olarak birbirimize sadece abi-kardeş muhabbeti yakışır. Biz biriz ve beraberiz. Husumet bekleyenler başka kapıya."

Dün gece İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşim telefonla aradı.Yanlış anlaşılma karşılıklı olarak giderildi. Helalleştik. Aynı partinin ve aynı davanın iki neferi olarak birbirimize sadece abi-kardeş muhabbeti yakışır. Biz biriz ve beraberiz.Husumet bekleyenler başka kapıya. — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) July 23, 2020

​