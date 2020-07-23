Erdoğan ve Bahçeli Ayasofya'da incelemelerde bulundu: Cami tabelası asıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a gelen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camisi'ne geldi.
Erdoğan'a, MHP lideri Devlet Bahçeli, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve yetkililer eşlik etti.
Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri gerçekleştirdi.
Öte yandan, ziyaret sırasında Ayasofya'nın girişine "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazılı cami tabelası da asıldı.
Ayasofya'ya cami tabelası asıldı https://t.co/tf9pcvuBNJ pic.twitter.com/8VaxunI2KW— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 23, 2020
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