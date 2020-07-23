Erdoğan ve Bahçeli Ayasofya'da incelemelerde bulundu: Cami tabelası asıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya'da incelemelerde bulundu. İki liderin ziyareti sırasında Ayasofya'ya cami tabelası da asıldı.