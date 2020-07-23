UKOME'den elektrikli scooter'larla ilgili karar

İstanbul'da kullanılan elektrikli scooter'lara getirilecek düzenlemelerle ilgili yönerge İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında reddedildi.

UKOME'nin geçen ay gerçekleştirilen toplantısında, İstanbul'da ticari olarak kullanılan elektronik kaykaylarla ilgili teklif de görüşülmüş ve yapılan görüşme sonucunda alt komisyona yollanmıştı.

Alt komisyon üyelerinin görüşleri doğrultusunda değişiklikler yapıldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında tartışılan "Elektrikli Kaykay Paylaşım Sistemi Yönergesi" oy birliği ile reddedildi.

Yönerge üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla da koordineli çalışma kararı alındı.

Yönergede neler vardı?

Yönerge, elektrikli kaykay paylaşım sektörünün hem bir istihdam alanı hem de AR-GE ve yerli üretime katkı sunabilecek olanaklar barındırması sebebiyle, desteklenmesi ve hukuki bir altyapı kazanması amacıyla hazırlanmıştı.

Yönerge, İBB'nin bu alanda hizmet veren firmaları lisanslayarak kayıt altına almasını içeriyordu. Her elektrikli kaykayın tüm yönlerden görünen bir kimlik numarası olmasını zorunlu kılan yönerge, ihlalde bulunan kullanıcıların tespitine ve ilgili birimlere bildirilmesine altyapı hazırlanmasını amaçlıyordu.

Yönerge ayrıca, işletme sahiplerini, hizmet verdikleri kaykayların devrilme sensörü gibi birçok teknolojik özellikle donatmakla yükümlü kılıyordu. Alkollü kaykay kullanımı, yayaları tehlikeye atacak davranışlar, yaya akışını engelleyici parklanmalara da yaptırım getiren yönerge ile işletmecilerin kullanıcılara sürüş disiplini konusunda mobil eğitim yapması zorunluluğunu da kapsıyordu.