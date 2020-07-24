Ayasofya bugün kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak kalan Ayasofya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, Türkiye'de yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yapılar arasında bulunurken UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde de yer alıyor.

Camideki din hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülecek. Restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini ise Kültür ve Turizm Bakanlığı yerine getirecek. Camiyi yerli ve yabancı turistler ücretsiz ziyaret edebilecek.

Zemini halı ile kaplanan camide namaz esnasında perdeleme sistemiyle resim, tasvir ve mozaikler kapanacak, namazdan sonra tekrar açılacak.

Ayasofya Camii'nden canlı yayındayız https://t.co/pE5qHTJwtV — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) July 24, 2020

10.22 Dua programı başladı



İlk Cuma https://t.co/KwS57wYgJ5 — Ayasofyayı Kebir Camii Şerifi (@ayasofyacamii) July 24, 2020

10.09 Vatandaşlar Ayasofya Meydanı'na alınmaya başlandı

Camiye giden 11 yerde kurulan güvenlik noktalarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na alınmaya başlandı.

Ayasofya Meydanı ve Sultanahmet Havuzlu Park, cuma namazı vaktinden önce vatandaşlarla doldu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor



İlk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren güvenlik noktalarında yoğunluk oluşturdu https://t.co/oWMVeNdi28 pic.twitter.com/KE0DlDdI00 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 24, 2020

İstanbul Valiliği tarafından, kadınlar ve erkekler için ayrılan namaz kılma alanlarının duyurusu yapılıyor. Vatandaşlar, seccadeleri üzerinde namaz saatini beklerken, alandaki görevlilerce de su dağıtılıyor.

Gençlik "Allahu ekber kebira" nidalarıyla Ayasofya yürüyor pic.twitter.com/MXsmd9LlDD — Taha Hüseyin Karagöz (@thhsynkrgz) July 24, 2020

09.44 Vali Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi içerisinden fotoğraf karesi paylaştı.

Tarihi bir güne uyandık.



86 yıl sonra #AyasofyaCamii’nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı.



Bugün İstanbul’un parolası;



✅ Maske

✅ Mesafe

✅ Sabır

✅ Anlayış olacak.



Misafirlerimize hoş geldiniz diyor,

Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum.



😷⬅️ ➡️🧴🕌 pic.twitter.com/chYnA7oYUq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2020

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