Şentop: Ayasofya artık müminlerin duası ve yönelişiyle mesut bir mabed

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 'Ayasofya'nın artık müminlerin duası ve yönelişiyle mesut bir mabed olduğunu' söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya'da kılınan cuma namazı sonrası kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Şentop, "Allah’a sonsuz şükürler olsun, İstanbul’un aziz Fatih’inin vasiyeti yerine geldi, emanet emin ellerde. Ayasofya artık müminlerin duası ve yönelişiyle mesut bir mabed. Kıyamete kadar fetih şuuruyla ve diriliş neslinin gayretiyle Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi olarak ayakta kalacak" dedi.

Allah’a sonsuz şükürler olsun, İstanbul’un aziz Fatih’inin vasiyeti yerine geldi, emanet emin ellerde. Ayasofya artık Müminlerin duası ve yönelişiyle mesud bir mabed. Kıyamete kadar fetih şuuruyla ve diriliş neslinin gayretiyle Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi olarak ayakta kalacak. pic.twitter.com/MJhWuXOcfu — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 24, 2020

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