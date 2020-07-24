İlahiyatçı Cemil Kılıç: Unutma, bugün minberden isim vermeden Kadir Mısıroğlu'na rahmet, Atatürk'e de lanet okundu

İlahiyatçı Cemil Kılıç, Ayasofya'da kılınan cuma namazı sonrasında kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu. Adını anmadan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştiren Kılıç, şunları söyedi:

"Bütün dinler barış vaadiyle doğdu. Ancak bir süre sonra savaşın sözde kutsal nedeni oldular. İnsanlığın dincilere tutsak düşen dinlerden çektiği nedir Allah aşkına? Tıpkı Muaviye'nin cami kürsülerinden ehlibeyte lanet okutması gibi bugün de kürsülerden Cumhuriyet'in kurucusuna ad vermeden lanet okunuyor.

Unutma! Bugün minberden isim vermeden Kadir Mısıroğlu'na rahmet, Atatürk'e de lanet okundu. Bugün Atatürk'ün kurduğu devletin bir memuru Atatürk'e lanet okudu. Susanın kanı kurusun."

Bütün dinler barış vaadiyle doğdu. Ancak bir süre sonra savaşın sözde kutsal nedeni oldular. İnsanlığın dincilere tutsak düşen dinlerden çektiği nedir Allah aşkına?! — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) July 24, 2020

Tıpkı Muaviye'nin cami kürsülerinden ehlibeyte lanet okutması gibi bugün de kürsülerden Cumhuriyet'in kurucusuna ad vermeden lanet okunuyor. — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) July 24, 2020

Unutma! Bugün minberden isim vermeden Kadir Mısıroğlu'na rahmet, Atatürk'e de lanet okundu. — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) July 24, 2020

Bugün Atatürk'ün kurduğu devletin bir memuru Atatürk'e lanet okudu. Susanın kanı kurusun! — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) July 24, 2020

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