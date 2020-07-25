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    Erdoğan: Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı" açıklamasını yaptı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amasya Çevre Yolu'nun bugün açılışına videokonferans yönetmiyle katıldı. 

    Açılışta açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi: 

    - Uzunluğu 11,3 kilometre olan Amasya Çevre Yolu aynı zamanda şehirler arası geçiş mesafesini 2 kilometre kısaltıyor.

    - Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin ve ülkemizin, dostlarımızın hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunduk.

    - Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini, diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık.

    - Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı.

    - Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz.

    - Türkiye'nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin sebebi ülkemizin her alanda sahip olduğu gücü görmeleridir.

    - Yaptığımız yollar ve köprülerle her noktaya ulaşan yük ve yolcu trenlerimizle ülkemizi ve dünyayı saran havayolu ağlarımızla limanlarımızla uydularımızla ve diğer tüm altyapı projelerimizle adım adım hedeflerimize yürüyoruz.

    Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan açıklama

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11,3 kilometre uzunluğundaki Amasya Çevre Yolu'nun şehir içinden geçen şehirler arası trafiği tamamen kentin dışına ittiğini belirterek, "Amasya şehir içindeki trafik yoğunluğu azalacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak" dedi.

    Türkiye'nin doğusunda, kuzeyinde, batısında, güneyinde çok önemli, çok özel çalışmaları olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Amasya da bunlardan en önemlilerinden. Amasya'da devam eden çok önemli projelerimiz var. AK Parti hükümetleri döneminde Amasya'ya 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlar hiç bitmeyecek, devam edecek. Amacımız Amasyalılara, bütün milletimize hizmet etmek, onların yaşam konforunu, yaşam standardını yükseltmek." diye konuştu.

    Badal Tüneli'nin çok önemli bir proje olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Yılların sıkıntıları bir bir bitiyor. Badal Tüneli'ni de inşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında açmayı planlıyoruz. Onunla ilgili gerekli istişareleri yaptık. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında yine buraya gelerek, sizlerle birlikte bu sevince ortak olacağız." ifadelerini kullandı.

    Amasya Çevre Yolu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amasyalıların ve Türkiye'nin hizmetine sunacaklarına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

    "11,3 kilometre uzunluğundaki yolumuz, şehir içinden geçen şehirler arası trafiği tamamen Amasya'nın dışına itiyor. Amasya şehir içindeki trafik yoğunluğu azalacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak. Amasyalılar rahata, temiz bir havaya kavuşacak. Amasya'da egzoz emisyonu önemli ölçüde azalacak. Buradaki yolumuz 2 kilometre kısalacak. 110 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Yani yaptığımız yatırımlar kısa sürede geriye dönüyor. Uzun yıllara sarkmadan yaptığımız bütün projeler, ulaştırma altyapı projeleri iş olarak, istihdam olarak, üretim olarak, turizm olarak geri dönüyor. Kısa sürede kendilerini amorti ediyorlar. O yüzden ulaştırma altyapı projeleri çok önemli."

    Ülkenin her noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çok değerli projeleri bir bir hayata geçirdiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, vatana, millete hizmet etmenin peşinde koştuklarını dile getirdi.

    Bakan Karaismailoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ayasofya Camisi'nde ilk defa 86 yıl sonra cuma namazını kıldık. Bu gururu bize yaşatanlara şükranlarımızı iletiyoruz." dedi.

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