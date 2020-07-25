Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 16 kişi daha hayatını kaybetti: 921 yeni vaka var

Türkiye'de son 24 saatte 921 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 225 bin 173, can kaybı 5 bin 596 oldu.