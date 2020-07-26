21 yıl önceki ilk FETÖ raporunu yazanlar konuştu: Devamı gelecekti, fırsat vermediler

Zafer Aktaş’ın İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanmasıyla 'Fethullah Gülen ve Işık Tarikatı' adlı rapor da yeniden gündeme geldi. 21 yıl önce Aktaş’ın da aralarında bulunduğu özel bir ekip tarafından hazırlanan rapor, FETÖ'ye yönelik tespit ve teşhisler içeren ilk resmi rapor olma niteliğini taşıyordu.
Raporu hazırlayan ekipteki Cevdet Saral, Osman Ak ve Ersan Dalman, Hürriyet’ten Musa Kesler'e konuştu.
Osman Ak (Dönemin İstihbarattan Sorumlu Yardımcısı): Raporumuz örtbas edildi. 'Gerçek dışı rapor hazırlamak' iddiasıyla suçlandım. Ankara DGM’de Fethullah Gülen’e açılan davanın temeli de bu rapordu. Örgütün en güçlü olduğu dönemdi. Soruşturmayı yürüten DGM savcısı Nuh Mete Yüksel’e de kaset komplosu kurdular. Biz 200’ün üzerinde dava ile yargılandık. En son davamız 1-2 ay önce bitti. Hepsini de kazandık. İstanbul’un yeni emniyet müdürü Zafer Aktaş da o dönem çok sıkıntı çekti. Rütbelerimiz söküldü, mahkeme kararıyla geri aldık. Mahkeme kararıyla tekrar söküldü. Bütün özel hayatımız didik didik edildi. En ufak bir şey bulsalardı bizi perişan ederlerdi. İlk kez 'haşhaşi' ifadesini onlar için ben kullanmıştım. Zafer Aktaş’ın İstanbul’da da çok başarılı olacağına eminim.
1999'da Gülen’in emniyet ve devletin diğer kurumları içindeki yapılanması hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü bir araştırma başlatmıştı. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden bir rapor hazırlaması istendi. Ankara emniyetinde bunun için çekirdek bir kadro oluşturuldu.
Yaklaşık 1 aylık çalışmanın ardından 'Fethullah Gülen ve Işık Tarikatı' başlıklı 46 sayfalık bir rapor hazırlandı.
19 Mart’ta tamamlanan ve Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne sunulan raporda FETÖ’nün devletin en kritik kurumlarında nasıl örgütlendiği ve nihai hedefinin ne olduğu anlatılıyordu. Raporda Gülen’in yapılanması ‘dini motifli siyasi hedefli bir terör örgütü’ olarak nitelendiriliyordu.
Gülen bu rapordan iki gün sonra 21 Mart 1999’da 'tedavi' gerekçesiyle ABD'ye gitti.
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