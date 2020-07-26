Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Azerbaycan paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hazırladıkları video ile Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerginlikte Türkiye'nin ülkelerine verdiği destek için kendisine teşekkür eden Azerbaycanlı gençlere, "Can gardaşlarımıza canımız feda" yanıtını verdi.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Gence Gençlik Kolu üyeleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan'a verdiği destekle gurur duyduklarını dile getiren bir teşekkür videosunu Twitter'dan paylaştı.

Çavuşoğlu da YAP Gence Gençlik Kolu üyelerinin, Azerbaycan'a yönelik sevgisi, dikkati ve desteği için kendisine teşekkür ettiği videoyu kendi Twitter hesabından paylaşarak "Can gardaşlarımıza canımız feda" yorumunu yaptı.

Can gardaşlarımıza canımız feda 🇹🇷🇦🇿 https://t.co/wnZzO2szHF — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 26, 2020

​