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    Hint Okyanusu’ndaki cinayete dair detaylar ortaya çıktı: Kaptan 'Hayatımda ilk kez kamaramı kilitleyeceğim' demiş

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    Türkiye
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    Türk bayraklı yük gemisinde işlenen cinayete dair yeni detaylar ortaya çıktı. Gemi Hint Okyanusu üzerindeyken bıçaklanarak öldürülen kaptan Bora Ekşi'nin olaydan önce "Hayatımda ilk kez kamaramı kilitleyeceğim" dediği öğrenildi. Katil zanlısı Ergin Aktaş için ağırlaştırılmış müebbet ve 135 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

    İnce Karadeniz isimli Türk bayraklı gemi, Endonezya’dan aldığı yükü Ukrayna’ya götürecekti. Sanık Ergin Aktaş’ın 10 Kasım 2019 günü saygı duruşu esnasında disiplinsiz davranışta bulunması nedeniyle gemi kaptanı Bora Ekşi tarafından idari yaptırım uygulandı.

    Gemi limandan yola çıktı. Hint okyanusu üzerindeyken, gemide yağcı olarak çalışan Ergin Aktaş sorun çıkarmaya başladı. Sanık Ergin Aktaş, kaptan Bora Ekşi tarafından sakinleştirildi.

    Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, yaşanan olaydan sonra kaptan Bora Ekşi, sanık Ergin Aktaş’ın gemideki durumu hakkında şirket yöneticisi ile sürekli iletişim halinde oldu. Şirketin personel müdürü ile yaptığı mesajlaşmada, sanığın davranışlarını anlatarak Cidden tırstım şimdi, hayatımda ilk defa gemide kamaramı kilitleyeceğim bu akşam yazdı. Ergin Aktaş’ın ailesi ile görüşülmesini ve bilgi alınmasını talep etti.

    'Niye hastalığımı haber verdiniz?'

    Tanıkların aktardıklarına göre cinayetin işlendiği gün şunlar yaşandı: Sanık Ergin Aktaş, ilk olarak köprü üstüne gitti. Kapıya sert bir şekilde vurarak kaptanların nerede olduğunu sordu. Burada görevli olan M. Y. kaptanların dinlendiklerini söyledi. Bunun üzerine sanık Ergin Aktaş, kaptan Bora Ekşi’nin kamarasına gitti. Kapıyı çaldı. Bora Ekşi kapıyı açınca “Bunu niye yaptınız? Niye hastalığımı ağabeyime haber verdiniz” dedi.

    Kaptan Bora Ekşi de "Sen odana geç uyu bunları yarın konuşuruz" dedi. Bunun üzerine sanık Ergin Aktaş, ilaç isteme bahanesiyle kaptanın kamarasına girdi. Kapıyı içeriden kilitledi. Geminin mutfağından daha önce aldığı ekmek bıçağını çıkararak kaptan Bora Ekşi’yi birçok kez bıçakladı. Yaşanan gürültü üzerine Bora Ekşi’nin kamarasına gelen mürettebat kapıyı açamadı. Kamaradan Bora Ekşi’ninErgin yapma ne olur beni öldürme dediği duyuldu.

    Diğer görevlilere de saldırdı

    Diğer mürettebat kapıyı açmaya çalışırken sanık Ergin Aktaş, kapıyı açtı ve “Bora Ekşi’yi öldürdüm” dedi. Diğer görevlilere de saldırdı. 8 mürettebatı yaralayan sanık Ergin Aktaş, daha sonra etkisiz hale getirildi. Sri Lanka’da tutuklandı. Sri Lanka talep üzerine sanık Ergin Aktaş’ı Türkiye’ye iade etti.

    Türkiye’de tutuklanan sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, sanık Ergin Aktaş’ın 10 Kasım 2019 tarihinden itibaren kaptan Bora Ekşi’yi öldürmeye karar verdiğini öne sürdü.

    İddianameden: '3 personeli de ölümle tehdit etti'

    İddianamede, sanığın bu kararını gerçekleştirmek için plan yaptığı, geminin Hint Okyanusu’nda bulunduğu bölgeye acil müdahale edilmesi gereken bir durumda yardım gelmeyeceğini, telefonlardan iletişim kuramayacağını gemi mürettebatından sorup araştırdığı anlatıldı.

    İddianamede, ailesi ile iletişim kurulmasını bahane eden sanık Ergin Aktaş'ın kaptanın kamarasına ilaç isteme bahanesiyle gidip Bora Ekşi’yi defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlatıldı. Kamarayı açarak dışarı çıkan sanığın gemideki herkesi öldürmek istediğini bağırarak, mürettebattan 8 kişiyi de yaraladığı ve 3 personeli de ölümle tehdit ettiği de iddianamede yer aldı.

    'Akıl sağlığı yerinde'

    Sanık avukatının müvekkilinin akıl sağlığı konusundaki iddiaları üzerine Adli Tıp Kurumu rapor hazırladı. Raporda, Ergin Aktaş’ın ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

    Sanık Ergin Aktaş hakkında Tasarlayarak kasten öldürme, 8 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla tehdit suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 135 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Ergin Aktaş, Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

    Etiketler:
    kamara, Kaptan, Gemi, detay, Ergin Aktaş, Bora Ekşi, Hint Okyanusu
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