AK Partili Bostancı: Temsilci konusunda bir tek Twitter olumlu cevap vermedi

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak kısa bir değerlendirmede bulundu. Türkiye'de temsilci bulundurma konusunda sadece Twitter'ın olumlu yanıt vermediğini belirten Bostancı, "Orada bir sıkıntı görülüyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya değerlendirmelerde bulundu. Yasanın aceleye getirilmediğini belirten Bostancı, sosyal ağ sağlayıcılarıyla görüşmelerin yapıldığını söyledi.

“Ağırlıklı olarak Türkiye’de temsilci bulundurmayı kabul ettiler. Bir tek Twitter olumlu cevap vermedi, orada bir sıkıntı görülüyor” diyen Bostancı, temsilci bulunması halinde bir kişinin hakkında çıkan olumsuz yayınları ortadan kaldırması için başvurabileceğini, 48 saat içinde de bunun kaldırılacağını sözlerine ekledi.

Bostancı, sağlayıcıların bazı hükümlere uymaması durumunda ne olacağı konusunda ise “Şu aşamada Twitter dışında sorun görünmüyor” ifadesini kullandı.