'Devletin 20 bin kitabı kayıp'

2018'de Ankara'daki Milli Kütüphane envanterinde 1 milyon 463 bin 488 kitap olduğunu belirterek ‘'Bu sayı 2019 yılında 19 bin 737 adet düşerek 1 milyon 443 bin 751 oldu. 20 bin kitap nerede?'' diye sordu.

Üye sayısı arttı

İlgezdi, kitap sayısı azalmasına rağmen, Milli Kütüphane'nin 2018'de 23 bin 747 olan kayıtlı üye sayısının ise bir yıl sonra 113 bin 267 artarak, 137 bin 014'e yükseldiğini de bildirdi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre İlgezdi, halk kütüphanelerinin istatistiklerinin de kafaları karıştırdığını belirterek, “Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'ndeki yaklaşık 800 bin eser Millet Kütüphanesi'ne taşındığı halde 2019 yılında halk kütüphanelerindeki kitap artışı 775 bin 967 olmuştur. Bu istatistiğe göre 2019 yılında halk kütüphanelerine 1 milyon 500 binden çok kitabın satın alınması ve bağışlanması gerekmektedir” dedi.

“Kütüphane istatistikleri AKP'nin kültür politikasını da ortaya koymaktadır” diyen Gamze Akkuş İlgezdi, 2003 yılında bin 350 olan kütüphane sayısının, 2019 yılında bin 1 182'ye gerilediğini ifade etti.