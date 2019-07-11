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18:33 11 Temmuz 2019
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    Kütüphane

    Türkiye'de 31 bin 451 kütüphane var

    © AA /
    Yaşam
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    Türkiye İstatistik Kurumu'na göre (TÜİK) Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 31 bin 451 kütüphane bulunuyor.

    Cumhurbaşkanlığı Sarayı
    © AA /
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde geçen yıl itibarıyla biri milli, 1162 halk, 598 üniversite, 29 bin 690 örgün ve yaygın eğitim kurumu olmak üzere toplam 31 bin 451 kütüphane faaliyet gösteriyor.

    Milli Kütüphane’nin 23 bin 747, halk kütüphanelerinin 2 milyon 840 bin 504 ve üniversite kütüphanelerinin 3 milyon 912 bin 306 üyesi bulunuyor. Geçen yıl Milli Kütüphane'deki kitap sayısı 1 milyon 463 bin 488 olarak tespit edildi. Buradaki diğer materyalin sayısı yüzde 7 artarak 197 bin 216 oldu. Milli Kütüphane’den yararlananların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0.6 artışla 633 bin 999 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde kayıtlı üye sayısı yüzde 10.3 azalarak 23 bin 747'ye düştü.

    Halk kütüphanelerinin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1.4 artarak 1162'ye yükseldi. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı bu dönemde yüzde 0.1 azalarak 19 milyon 966 bin 573 oldu. Bu kütüphanelerdeki kayıtlı üye sayısı aynı dönemde yüzde 29.1 artışla 2 milyon 840 bin 504'e ulaştı. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı yüzde 12.6 artarak 28 milyon 242 bin 986'yı buldu. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 2.5 azaldı.

    ÜNİVERSİTELERDEKİ KİTAP SAYISI ARTTI

    Üniversite kütüphanelerinin sayısı geçen yıl 598 olarak kayıtlara geçti. Buralardaki kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7.4 artışla 17 milyon 600 bin 15 oldu. Kayıtlı üye sayısı ise bu dönemde yüzde 2.6 artarak 3 milyon 912 bin 306'ya yükseldi.

    Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı ise 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12.4 artarak 29 bin 690'a ulaştı. Bu kütüphanelerdeki kitap sayısı aynı dönemde yüzde 13.3 artışla 30 milyon 263 bin 384 oldu.

    Etiketler:
    Kitap, Kütüphane
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