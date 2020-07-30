Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Artık kendi hikâyemizi yazma zamanı

Hilafet tartışmaları gündemdeki sıcaklığını korurken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır" ifadesine yer verdi.
Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 30, 2020
Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır.
Albayrak Medya Grubu'na ait Gerçek Hayat dergisinin 27 Temmuz tarihli sayısının kapağı tartışmalara yol açmış, 'Hilafet’ çağrısı yapılan kapakta "Şimdi değilse ne zaman?" diye sorulmuştu. Ankara Barosu, dergi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
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