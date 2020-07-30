Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Artık kendi hikâyemizi yazma zamanı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kendilerine 150 yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyelerinin anlatıldığını belirterek, "Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır" ifadesini kullandı.

Hilafet tartışmaları gündemdeki sıcaklığını korurken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır" ifadesine yer verdi.

Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı.

Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 30, 2020

​Albayrak Medya Grubu'na ait Gerçek Hayat dergisinin 27 Temmuz tarihli sayısının kapağı tartışmalara yol açmış, 'Hilafet’ çağrısı yapılan kapakta "Şimdi değilse ne zaman?" diye sorulmuştu. Ankara Barosu, dergi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.