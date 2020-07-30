Boşanmak isteyen eşini 'Barışalım' diye götürdü, başından vurarak öldürdü

Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini öldüren saldırgan kayıplara karıştı. Genç kadının ablası, 'Daha öldüreceğim 2 kişi var diye bizi tehdit ediyor' diye konuştu.

Dün 23.00 sıralarında Büyükçekmece'de yaşanan olayda, otomobiliyle kendisinden boşanmak isteyen ve ailesinin yanında kalan eşinin yaşadığı eve gelen 33 yaşındaki Sami Aslan, barışmak istediğini söyledi.

Hem konuşmak hem de çocuklarını görmek isteyen kadın, boşanmak istediği eşiyle birlikte evden ayrıldı. Sami Aslan, eşini Büyükçekmece'de boş bir araziye götürdü. Burada genç kadını başından tek kurşunla vurarak öldürdü, daha sonra da olay yerinden kaçtı.

'Gelin cesedinizi alın'

Sami Aslan daha sonra kadının ağabeyini arayarak "Gelin cesedinizi alın" dedi. Büyük şok yaşayan aile durumu polise haber verdi. Polis ekipleri cesedin bulunduğu noktaya giderek incelemelerde bulundu.

'Daha öldüreceğim 2 kişi var' diye bizi tehdit ediyor

Gözyaşları içinde katilin yakalanmasını isteyen abla Gülten Kavaklı, "Öldürmeye değer miydi? Daha 33 yaşında, bunu hangi ülke hangi millet kabul ediyor. Bütün dünyaya soruyorum. Suçu kadın olmak mı suçu anne olmak mı? Ölümü mü hak ediyor" diye konuştu.

Abla Kavaklı, "Kız kardeşim 2 ay önce boşanma davası açtı. Evrak eksikliğinden dava başlamadı. Kardeşimi aradı 3 gün boyunca 'çocuklar için barışalım' dedi. Ailesi de izin verdi. Buradan kardeşimi götürdü. 20 dakika sonra telefon geldi. Ağabeyimi aradı dedi ki "Gelin cesedinizi alın". Kadın cinayetleri artık yeter. Kaçtı. 'Daha öldüreceğim 2 kişi var' diye bizi tehdit ediyor. Çocukların haberi yok" diye konuştu.

Genç kadının annesi Müşerref Akın ise "15 senedir bu derdi çekiyoruz. Çocuklarımı tehdit ediyordu. Perişan olduk. Çocukların hatırı için 'gideyim' dedi. Giydirdim güzelce eline verdim. Çocukları için gitti ölüm haberi geldi. 'Bir defa çocuklarıma sarılayım' dedi. 'Bir gece çocuklarımın yanında kalayım o bana yeter' dedi" diye konuştu .

Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.