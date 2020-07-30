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    Gamzenur'un tecavüz zanlısının tutuklanması istemiyle ilgili başsavcılıktan açıklama

    Gamzenur'un tecavüz zanlısının tutuklanması istemiyle ilgili başsavcılıktan açıklama

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007301042559821-gamzenurun-tecavuz-zanlisinin-tutuklanmasi-istemiyle-ilgili-bassavciliktan-aciklama/

    Bursa’da Gamzenur A, geçen yıl kasım ayında Yunus Emre Ç. tarafından tecavüz edildiğini söyledi. Gamzenur A.’nın zanlının tutuklanması için yardım istediği sosyal medyada paylaşımı destek gördü. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'dan yapılan açıklamada, “Yargılama, Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir” denildi.

    Geçen sene 6 Kasım'da merkez Osmangazi ilçesi emek Mahallesi’nde yaşanan olayda, iddiaya göre Gamzenur A., evine gitmek için yürüdüğü sırada, Yunus Emre Ç. yaralı olduğunu söyleyerek genç kadından yardım istedi. 

    Gamzenur A., bunun üzerine Yunus Emre Ç.'yi yakında bulunan bir özel hastaneye götürdü. Gamzenur A., hastaneden çıktıktan sonra Yunus Emre Ç.'nin (21) evinin önüne geldiklerinde ağzı kapatılarak, zorla eve sokuldu. Kendisine sabaha kadar 3 kez tecavüz edildiğini söyleyen Gamzenur A., sabah saatlerinde Yunus Emre Ç.’nin bir boşluğundan yararlanarak, evden kaçtı.

    Olayın ardından bir arkadaşının evine giden Gamzenur A., bir süre sonra Emek Polis Karakolu’na giderek, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yunus Emre Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    'Ağzımı kapatarak beni apartmana sürükledi'

    Olayın ardından savcılıkta verdiği ifadede, evine yürüdüğü sırada Yunus Emre Ç. ile karşılaştığını belirten Gamzenur A., “Bir arkadaşımda çamlıkta sohbet ediyordum. Sonra kalkıp eve gittim. Evimin yakınına geldiğimde tanımadığım yaralı birini gördüm. Benden yardım istedi. Ben de kendisini yürüme mesafesindeki özel bir hastaneye götürdüm. İsminin Yunus Emre olduğunu öğrendim. Tedavisinin ardından hastaneden çıktık. Benimle sohbet etti. Kendisine üzüldüğüm için sohbet etmeyi kabul ettim. Evimin yakınındaki bir parkta oturduk. Yunus Emre bir süre sonra eve gitmek istedi. Birlikte eve doğru yürüdük. Bir evin önüne geldiğimizde bana içeride bir şey olduğunu söyledi. Sonra aniden ağzımı kapatarak, beni apartmana sürükledi. Bağırdım ama kimse duymadı. Sonra beni kapısı açık olan bir eve sürükledi. Tekrar ağzımı kapatıp beni yatak odasına götürdü. Benim kıyafetlerimi çıkarmaya başladı. Boynumu sıktığı için bayıldım. Uyandığımda benimle cinsel ilişkiye giriyordu. Engel olmaya çalıştım fakat gücüm yetmedi” dedi.

    'Birine söylersen seni öldürürüm' dedi'

    Yunus Emre Ç. tarafından tehdit edildiğini söyleyen Gamzenur A. ifadesine şu şekilde devam etti:

    “Bana, ‘Birine söylersen ya da şikayetçi olursan seni öldürürüm’ dedi. Bana evde kameraların olduğunu ve birine söylersem bu görüntüleri yayacağını söyledi. Sonra banyoya götürüp beni yıkadı ve aşağılayıcı cümleler kullandı. Beni bırakması için yalvardım ama beni yatak odasına götürüp tekrar tecavüz etti. Ardından evden gitmek için yine yalvardım. Bana boş bir kağıda imza atmamı söyledi ama kabul etmedim.  Sabah saat 06.00 sıralarında bir boşluktan yararlanıp evden kaçtım. Beni evime kadar takip edip tehditlerine devam etti. Çok bağırdım ama kimse sesimi duymadı. Arkadaşımın evine gittim. Daha sonra polis merkezine giderek durumu anlattım ve şikayetçi oldum.”

    'Olay akşamı sarhoştum, suçlamaları kabul etmiyorum'

    İfadesinde olay günü sarhoş olduğunu söyleyen Yunus Emre Ç.'nin, “Olay akşamı sarhoştum. Metrodan indim, eve yürürken düşüp, yaralandım. Yolda yürüyen birinden yardım istedim. Birlikte hastaneye gittik ve tedavi oldum. Hastaneden çıktıktan sonra Gamze ile bir süre dolaştık. Gamze yürümekten yorulduğunu söyledi ve evime gitmeyi teklif etti. Gamze kendi rızasıyla evime geldi. Bir süre sohbet ettikten sonra konu cinselliğe geldi ve ilişkiye girdik. İlişkinin ardından evden çıkıp gitti. Ben daha sonra kimliğimin olmadığını fark ettim ve evden çıkarak, önce Gamze’nin evine gittim. Orada olmadığını öğrenince de hastaneye gittim.  Zorla hiçbir şey yapmadım. Kimseyi tehdit etmedim. Olaydan sonra Gamze’ye maksadının ne olduğunu öğrenmek için mesaj attım. Yuvam yıkılmasın istedim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dediği öğrenildi.

    Sosyal medyada tepki topladı

    Olayın ardından zor günler geçirdiğini söyleyen Gamzenur A., sesini duyurmak için yaşadıklarını Twitter'da paylaştı. Sosyal medya hesabının Gamzenur A.’nın yazdıklarını dün paylaşmasının ardından birçok kişiden Yunus Emre Ç.’ye tepki yağdı. Gamzenur A., kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Yunus Emre Ç.'nin tutuklanmasını istedi.

    Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama: Yargılama devam ediyor

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada,yargılamanın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Bazı sosyal medya platformlarında ‘Yunus Emre Ç. tutuklansın’ başlığı altında yapılan yorumların tespiti üzerine Başsavcılığımızca basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur. Mağdure Gamzenur A.'nın, şüpheli Yunus Emre Ç. tarafından cinsel istismara maruz kaldığı yönünde başvurusu üzerine 06/11/2019 tarihinde avukatı eşliğinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü personelince başvurusu alınmıştır. Başsavcılığımız tarafından verilen talimat ile şüphelinin evi aranmış, olay yeri incelenmiş, mağdurenin darp, cebir muayenesi ile iç beden muayenesi sonucunda Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığında konuya ilişkin 2 ayrı rapor alınmıştır. Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı'nın raporu ile birlikte şüpheli hakkında Bursa 1’nci Ağır Ceza Mahkemesine 'Nitelikli cinsel saldırı ve cebir, şiddet, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kamu davası açılmıştır. Yargılama Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/499 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir.”

    Etiketler:
    Yunus Emre Ç., Gamzenur A., Kadın cinayeti, Kadına şiddet, Cinsel saldırı, Tecavüz, Bursa
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