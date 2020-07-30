İletişim Başkanlığı yanıtladı: Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?

İletişim Başkanlığı, Meclis'te kabul edilen sosyal medya yasasıyla ilgili grafikli bir açıklama bulundu. Başkanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan detaylarda, düzenlemedeki 6 maddenin neleri içerdiği aktarıldı.

İletişim Başkanlığı'nın aktardığı detaylarda "Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?" sorusuna yanıt olarak şu ifadeler ve grafikler yer aldı:

Madde 1: Bu madde sosyal ağ sağlayıcılarını tanımlamaktadır.

📌Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?



✅Madde 1: Bu madde sosyal ağ sağlayıcılarını tanımlamaktadır. pic.twitter.com/B6sMWnvTRu — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 30, 2020

​Madde 2: Kanun kapsamında verilen idari cezalar, muhatabın yurt dışında olması hâlinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bildirilecektir.

📌Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?



✅Madde 2: Kanun kapsamında verilen idari cezalar, muhatabın yurt dışında olması hâlinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bildirilecektir. pic.twitter.com/eD2RGgzFjj — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 30, 2020

​Madde 3: Bu madde ile yer sağlayıcıları, kanunlara uyarak sorumluluklarını yerine getirecek ve kanuna uymadığı takdirde idari para cezasıyla karşılaşacaktır.

📌Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?



✅Madde 3: Bu madde ile yer sağlayıcıları, kanunlara uyarak sorumluluklarını yerine getirecek ve kanuna uymadığı takdirde idari para cezasıyla karşılaşacaktır. pic.twitter.com/fbfujz6maw — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 30, 2020

​Madde 4: Bu madde, suç unsuru oluşturabilecek yayınlarla mücadele kapsamında erişimin engellenmesini düzenlemektedir.

📌Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?



✅Madde 4: Bu madde, suç unsuru oluşturabilecek yayınlarla mücadele kapsamında erişimin engellenmesini düzenlemektedir. pic.twitter.com/fa0GCU22h5 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 30, 2020

​Madde 5: Bu madde ile arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik hakları daha etkin korunacaktır.

📌Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?



✅Madde 5: Bu madde ile arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik hakları daha etkin korunacaktır. pic.twitter.com/oII7IjWvlE — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 30, 2020

​Madde 6: Bu madde, sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülüklerini düzenlemektedir.

📌Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?



✅Madde 6: Bu madde, sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülüklerini düzenlemektedir. pic.twitter.com/CGDl42OuDe — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 30, 2020

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