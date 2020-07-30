İletişim Başkanlığı yanıtladı: Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?

İletişim Başkanlığı'nın aktardığı detaylarda "Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?" sorusuna yanıt olarak şu ifadeler ve grafikler yer aldı:
Madde 1: Bu madde sosyal ağ sağlayıcılarını tanımlamaktadır.
📌Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 30, 2020
✅Madde 1: Bu madde sosyal ağ sağlayıcılarını tanımlamaktadır. pic.twitter.com/B6sMWnvTRu
Madde 2: Kanun kapsamında verilen idari cezalar, muhatabın yurt dışında olması hâlinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bildirilecektir.
📌Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 30, 2020
✅Madde 2: Kanun kapsamında verilen idari cezalar, muhatabın yurt dışında olması hâlinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bildirilecektir. pic.twitter.com/eD2RGgzFjj
Madde 3: Bu madde ile yer sağlayıcıları, kanunlara uyarak sorumluluklarını yerine getirecek ve kanuna uymadığı takdirde idari para cezasıyla karşılaşacaktır.
📌Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 30, 2020
✅Madde 3: Bu madde ile yer sağlayıcıları, kanunlara uyarak sorumluluklarını yerine getirecek ve kanuna uymadığı takdirde idari para cezasıyla karşılaşacaktır. pic.twitter.com/fbfujz6maw
Madde 4: Bu madde, suç unsuru oluşturabilecek yayınlarla mücadele kapsamında erişimin engellenmesini düzenlemektedir.
📌Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 30, 2020
✅Madde 4: Bu madde, suç unsuru oluşturabilecek yayınlarla mücadele kapsamında erişimin engellenmesini düzenlemektedir. pic.twitter.com/fa0GCU22h5
Madde 5: Bu madde ile arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik hakları daha etkin korunacaktır.
📌Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 30, 2020
✅Madde 5: Bu madde ile arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik hakları daha etkin korunacaktır. pic.twitter.com/oII7IjWvlE
Madde 6: Bu madde, sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülüklerini düzenlemektedir.
📌Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 30, 2020
✅Madde 6: Bu madde, sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülüklerini düzenlemektedir. pic.twitter.com/CGDl42OuDe
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