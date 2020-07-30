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    Antalya Otogarı'nda bayram yoğunluğu

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007301042561066-antalya-otogarinda-bayram-yogunlugu/

    Kurban Bayramı öncesi Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki hareketlilik dikkati çekti. Koronavirüs önlemleriyle yapılan seyahatlerde bu bayram, öncekilere göre yolcu sayısında günlük 4 bin kişilik azalma olduğu öğrenildi.

    Kurban Bayramı öncesi turizm kenti Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk dikkat çekti. Antalya'dan Türkiye'nin farklı şehirlerine gitmek isteyenler otogara gelerek, burada bir dizi önlemden geçerek seyahat edebiliyor.

    Otogara gelenler ilk önce hem x-ray hem de sağlık kontrolünün yapıldığı kabinden geçiyor. Burada el dedektörleri yerine sabit ateş ölçerle tüm yolcuların ateşi ellerinden ölçülüyor. Maske ve fiziki mesafe uyarılarının da görevli güvenlik personeli tarafından sık sık yapıldığı otogarda, otobüsler için de bir dizi önlem alındı.

    Biletlerini alan yolcular otobüslere binmek istediklerinde yine sosyal mesafe kuralı ve ateş ölçerler devreye giriyor. Burada her firma kendi özelinde bir dizi önlem alıyor. Bazı firmalar hem otobüslerinin içini hem de bagaj kısımlarını dezenfekte pompalarıyla steril hale getiriyor. Yolcuların otobüslere binişinde yine maske kullanımına dikkat ediliyor. Ayrıca otobüslerde oturma düzeni de eskisinden çok farklı. Art arda sıralı 2'li koltuklarda 2 kişi önde bir kişi arkada şeklinde birer boşluklu oturma düzeni uygulanıyor. Bu oturma düzeninde 40 kişilik otobüste, en fazla 30 yolcu taşınabiliyor.

    Pandemiden önceki bayramlarda günde 450 otobüs seferiyle 16 bin yolcu taşınan Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bugünlerde bu sayı 400 seferle 12 bin yolcuya düştü. Yoğunluğun yine de çok fazla olduğunu belirten Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletme Müdürü Erdal Dinçdemir, özellikle pik saatlerde terminalde yoğunluğun dikkat çektiğini söyledi. Türkiye'nin tüm bölgelerine seferlerin başladığını anlatan Dinçdemir, "Geçen yıla göre bu yıl araç sayısında düşüş var. Bunu koronavirüs önlemlerine bağlıyoruz. Otogar girişinden itibaren ateş ölçümü başta olmak üzere birçok önlem aldık. Önceki yıllarda 450 araçta 16 bin yolcumuz seyahat ederdi, şimdilerde 400 araçta 12 bin yolcumuz seyahat ediyor bir günde" dedi.

    Otobüs firması işletme sorumlusu Sadık Tilmaç ise geçen yıllara göre bu yıl yoğunluğun düştüğünü söyledi. Bir başka otobüs firması yetkilisi Emre Gedik ise yolcu sayısının düşük olduğunu ve koronavirüs nedeniyle böyle olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Gedik her araçta yalnızca 31 yolcu taşıyabildiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

    “İki yolcuyu yan yana oturtamıyoruz. Aile olurlarsa ancak kabul ediyoruz. Bu durum da sektörü olumsuz etkilemiş durumda. Biz her aracımızı sefer öncesinde dezenfekte ediyoruz. Yolcuları maske takmadan araçlarda seyahat etmelerine izin vermiyoruz."

    Tatil için Antalya'dan Amasra'ya gittiklerini ifade eden Esma Berna Gökmen, maske ve güvenlik önlemlerine dikkat edildiği sürece koronavirüsten korkmayı gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. Ailesiyle birlikte güvenli bir seyahat yapacaklarına inandığını anlatan Gökmen, otobüste maskelerini çıkarmayacaklarını ifade etti.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Yoğunluk, otogar, Kurban Bayramı, Antalya Otogarı
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