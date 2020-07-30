Kağıthane'de takip ettikleri kişilere çarptılar: 1'i ağır 2 yaralı

Olay, Bomonti- Kağıthane Tüneli, Kağıthane çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerin motosiklet ve otomobille üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikleti takip etti. Tünel çıkışına gelindiğinde kimliği belirsiz kişiler, motosikletli 2 kişiye çarparak kaza yaptırdı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunanlardan 1'i viyadükten aşağıya düştü. Olayda 2 kişi yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Kağıthane'de takip ettikleri kişilere çarptılar: 1'i ağır 2 yaralıhttps://t.co/tszCkvtCW2 pic.twitter.com/QrucnAVmhK— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 30, 2020
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