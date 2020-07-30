AK Partili Çelik: Bir görüşü eleştirmek için kadınların namuslarına saldırmak barbarlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tartışma konusu ne olursa olsun kadınlara karşı saygılı olunması gerektiğini belirterek "Bir görüşü savunmak için kadına dönük sözel şiddet kullanmak, bir görüşü eleştirmek için kadınların insanlıklarına, şahsiyetlerine, namuslarına saldırmak utanılması gereken bir barbarlıktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, herhangi bir sosyal, hukuki ve siyasi tartışmada herkesin kendi fikrinin doğru, karşısındakini yanlış bulabileceğini söyledi. Bunun çok doğal olduğunu belirten Çelik, "Ama kim ki bir şeyi kadınlara karşı sözel şiddet kullanarak savunuyor ya da kadınlara hakaret ederek eleştiriyor ise, dediği yok hükmündedir" ifadesini kullandı.

Çelik, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlara şöyle devam etti:

"Bir kişinin kadınlara karşı kullandığı dil, kendi insanlığına verdiği nottur. Hiçbir siyasi, sosyal veya hukuki tartışmada kimse mutlak doğruyu temsil edemez. Sosyal, hukuki ve siyasi konularda kadınların şahsiyetlerini hedef almak utanç vericidir.

Farklı fikirler ancak medeni ortamda birbiriyle rekabet edebilir. Medeni olmayan atmosferde fikir yaşamaz . Özellikle kadınlara karşı medeni olmayan dil kullanılması çok ayıptır ve cehalettir.

. Özellikle kadınlara karşı medeni olmayan dil kullanılması çok ayıptır ve cehalettir. Kadınlara karşı kullanılacak tek dil, saygı dilidir. Bunun dışında her yaklaşım barbarlıktır. İnsan vicdanı kadına dönük sözel ve fiziki şiddeti mutlak biçimde reddeder.

Bir görüşü savunmak için kadına dönük sözel şiddet kullanmak, bir görüşü eleştirmek için kadınların insanlıklarına, şahsiyetlerine, namuslarına saldırmak utanılması gereken bir barbarlıktır. İlk ve son sözümüz şudur: Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz."

Bir kişinin kadınlara karşı kullandığı dil, kendi insanlığına verdiği nottur. Hiçbir siyasi, sosyal veya hukuki tartışmada kimse mutlak doğruyu temsil edemez. Sosyal, hukuki ve siyasi konularda kadınların şahsiyetlerini hedef almak utanç vericidir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 30, 2020

Kadınlara karşı kullanılacak tek dil, saygı dilidir. Bunun dışında her yaklaşım barbarlıktır. İnsan vicdanı kadına dönük sözel ve fiziki şiddeti mutlak biçimde reddeder. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 30, 2020

Bir görüşü savunmak için kadına dönük sözel şiddet kullanmak, bir görüşü eleştirmek için kadınların insanlıklarına, şahsiyetlerine, namuslarına saldırmak utanılması gereken bir barbarlıktır.

İlk ve son sözümüz şudur: Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz... — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 30, 2020

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