Sarıkaya: Sosyal medya platformlarına ilişkin yasa arama motorlarını kapsamıyor

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Arama motorları kapsam dışında' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Baştan belirteyim, sosyal medya platformlarına ilişkin yasa arama motorlarını kapsamıyor. Yani adınızı yazdığınız Google, Yandex, Yahoo gibi arama yaptığınız arama motorlarının herhangi biri yeni çıkan yasa kapsamında bulunmuyor" diye başladı.

Sarıkaya şöyle devam etti:

"Sadece bu şirketlere bildirimde bulunulmasına yönelik bir hüküm getiriliyor, ancak arama motorları içerik kaldırması yapmadığı takdirde nasıl bir yaptırım getirileceğine hükmetmiyor.

Kanunda tanımı yok

Oysa 'unutulma hakkı' diye tanımladığımız, birçok kişinin hakkında yer alan bilgilerin ağırlıklı bölümü arama motorlarında bulunuyor.

Arama motorları, sosyal ağ diye tanımlanan medya platformları olmadığı için bunlara ilişkin Kanun'da herhangi bir hükme yer verilmiyor.

Nitekim internet ve insan hakları alanında çalışmalarıyla tanınan akademisyen Kerem Altıparmak da dünkü sohbetimizde aynı noktaya işaret etti.

'Yasa koyucu abesle iştigal etmez, yani olmayan bir şeye tanım getiremez' deyip ekledi:

'Kanun, unutulma hakkı ile ilgili maddesinde (5/10) ‘Birlik tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı gösterilir’ diyor. Yani arama motorunu, sosyal ağ sağlayıcılardan ayırıyor. Oysa kanun baştan aşağı sosyal ağ sağlayıcılara getirilen yaptırımlara atıf yapıyor, bir tek yerinde arama motorları bunu yerine getirmezse ne olacağına ilişkin hüküm getirmiyor.'

Arama motoru kaldırmayabilir

Altıparmak, bundan dolayı Google, Yandex veya Yahoo gibi arama motorları hakkında bir yaptırım getirmenin söz konusu olamayacağını da belirtti.

'Google birçok ülkede olduğu gibi, ‘Ben bunu düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendiriyorum veya toplumun bilgi alma hakkı kapsamında içeriği çıkarmıyorum’ diyebilir' dedi.

Örneğinde haklı, çünkü hafta başında Almanya Yargıtay’ı Google’ın unutulma hakkı ile ilgili bir başvurucuya karşı direnişini haklı gördü ve bu kişinin adının çıkarılması talebini 'toplumun bilgi edinme hakkı, unutulma hakkından daha önemlidir' diye reddetti."