Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara: Yoğun bakımdaki hasta sayısının artık neden verilmediğini bilmiyorum

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dün akşam CNN Türk canlı yayınında bazı açıklamalarda bulundu.

Yoğun bakım hasta sayısının artık neden verilmediğini kesin olarak bilmediğini belirten Kara, devamında "Açıkçası yoğun bakımda klinik tablosu ağır olmayan hastalar olabiliyordu. Servisteki hastanın da durumu ağır olabiliyordu. O nedenle ben açıkçası, bu nedenle ağır hastaların verildiğini düşünüyorum. Ama bunda kesin bir şey söylemem çok mümkün değil" ifadesini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara: Yoğun bakımdaki hasta sayısının artık neden verilmediğini bilmiyorumhttps://t.co/mpSO3V9AsY pic.twitter.com/aDdDPE8OmM — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 31, 2020

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