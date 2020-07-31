Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkmenistan lideri Berdimuhammedov ile telefonda bayramlaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda bayramlaştı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.