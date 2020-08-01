Koca koronavirüse karşı uyardı: Biz yeniden ciddi kısıtlamalar getirmeden vatandaşlarımız rehavetten kurtulsun

“Kovid vakalarının akciğer hastası diye gösterildiği iddiası gerçek dışı. Bir hastanın kovid testi pozitifse başka hangi hastalığı olursa olsun öncelikle kovid pozitif diye kayda geçer. Ağır vakalar artıyor diye her gün bağırıyorum. Bir şeyler gizleyen insan böyle bağırır mı?+++”