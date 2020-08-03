Çavuşoğlu: DEAŞ'ın zulmünden kurtulan Ezidiler bugün de PKK terörünün pençesinde

Çavuşoğlu, IŞİD'in 6 yıl önce Musul'un Sincar ilçesine yönelik saldırılarında katledilen Ezidilere ilişkin açıklamada bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bundan altı yıl önce DEAŞ'ın Ezidilere yaptığı katliamın acısı hala hafızlarımızda. Ne yazık ki, DEAŞ'ın zulmünden kurtulan Ezidiler bugün de PKK terörünün pençesinde ve zulmü altında" ifadelerini kullandı.

Bundan altı yıl önce DEAŞ’ın Ezidilere yaptığı katliamın acısı hala hafızlarımızda. Ne yazık ki, DEAŞ’ın zulmünden kurtulan Ezidiler bugün de PKK terörünün pençesinde ve zulmü altında. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 3, 2020

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