İYİ Partili Dikbayır'dan Bahçeli'ye: Biz zaten evimizdeyiz

İYİ Parti Kurucular Kurucusu üyesi Ümit Dikbayır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır" ifadesine yanıt verdi.

Bahçeli'den Millet İttifakı yorumu: Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktırhttps://t.co/E7yEIPec8m pic.twitter.com/OUaVKZxcOD — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 4, 2020

​Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Dikbayır, "Biz zaten evimizdeyiz. Başkalarının kuyruğuna takılıp, evin yolunu kaybedenler düşünsün" dedi.

Biz zaten EVİMİZDEYİZ.. Başkalarının kuyruğuna takılıp, EVİN yolunu kaybedenler düşünsün ! — Ümit DİKBAYIR (@UmitDikbayir) August 4, 2020

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