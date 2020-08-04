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    Hakaret edilen kadını savunan Hamza'nın ölümüne neden olan kardeşlere 'ağırlaştırılmış müebbet' isteniyor

    © Fotoğraf : Twitter
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008041042589097-hakaret-edilen-kadini-savunan-hamzanin-olumune-neden-olan-kardeslere-agirlastirilmis-muebbet/

    Bursa'da pazarda çıkan kavgada Hamza Acan'ı (17) darbederek ölümüne yol açan tutuklu kardeşlerden, İ.S (13), Murat S. (15) ve Ramazan S. (17) hakkında 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mustafa S.'nin (22), dosyası ise yaşının büyük olması nedeniyle ayrıldı.

    Gürsu ilçesindeki pazarda 15 Temmuz günü çıkan kavgada Hamza Acan'ı (17) darbederek ölümüne yol açan tutuklu 4 kardeşten, İ.S (13), Murat S. (15) ve Ramazan S. (17) hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı.

    3 kardeş hakkında 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Kardeşlerden Mustafa S. (22), hakkındaki dosya yaşının büyük olması nedeniyle ayrılırken, 4 kardeş de suçlamaları kabul etmedi.

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, taraflar arasında çıkan tartışmanın, müşteriye karşı yapılan davranış nedeniyle çıktığı yer aldı. İddianameye göre olay günü kavga şöyle gelişti:

    'Müşteriye neden böyle davranıyorsun?' kavgası

    Kimliği tespit edilemeyen Suriyeli bir kadın, Murat S.'nin bulunduğu tezgaha gelerek, domateslerle ilgili pazarlık yaptı ve saat 20.00'de yeniden geleceğini belirterek ayrıldı. Müşteri, akşam saatlerinde yeniden gelerek pazarcılar tarafından hazırlanan domatesleri beğenmediği için almaktan vazgeçti. Bunun üzerine Murat S., 'Almıyorsan çek git' dedi. Kadının olay yerinden ayrılmasının ardından karşı tezgahtaki Hamza Acan, 'Neden bu şekilde davranıyorsun?' diye tepki gösterdi.

    Murat S. ise Hamza Acan'a 'Sana ne, sen işine bak' diye cevap verdi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Murat S., Hamza Acan'a yumruk attı. Hamza Acan ise eline geçirdiği boş plastik sebze kasasını Murat S.'ye fırlattı. Murat S. ise, yerden parke taşı alarak Hamza Acan'a saldırdı. O esnada kavgaya Murat S.'nin kardeşleri Ramazan S., İ.S. ve Mustafa S. de dahil oldu. İ.S. yerden aldığı parke taşı ile Hamza Acan'ın kafasına 2-3 kez vurdu. Aynı anda Ramazan S. ve Mustafa S. de tekme ve yumruklarla Hamza Acan'ı darbetti. Hamza Acan, aldığı darbelerin ardından kendini kaybederek, tanık Müşerref S.'nin kucağına düştü. Ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilen Hamza Acan, hayatını kaybetti.

    Kardeşler suçlamaları kabul etmedi

    İddianamede ayrıca tutuklu 4 kardeşin üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri belirtilerek, SSÇ (Suça Sürüklenen Çocuk) Murat S.'nin ifadesine yer verildi. İfadesinde olay gelişimini aynı şekilde anlatan Murat S., kavganın devamı için şunları söyledi: 

    "Ben 'Seni ilgilendirmez' deyince, üzerime yürüyüp yumruk salladı. Ben de yüzüne yumruk attım. Bana boş plastik kasayı attı. Kasa karnımın sol tarafına geldi. Daha sonra araya girip ayırdılar. Hamza yere düştü. Sinir krizi geçirdiğini düşündüm. Kendisine hafif şekilde yumruk attım. Herhangi bir yere çarpmadı. Baygınlık geçirirken yere düştü. Bu şekilde yere düşerken kafasını çarpmış olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum."

    Görgü tanığı 3 kez ifade değiştirdi

    Olayın görgü tanığı olan ve üç defa ifade değiştiren Ömer Ş., Hamza Acan'ın tedavisi devam ederken verdiği ifadesinde 'Umut' olarak tanıdığı Murat S. ile Acan'ın tartıştıklarını gördüğünü, ayırmak için araya girdiğini, iki eliyle tarafları birbirinden uzaklaştırdığı sırada Murat S.'nin Hamza Acan'a yumrukla bir kez vurduğunu, ancak neresine vurduğunu görmediğini, bunun üzerine ise Acan'ın sendelemesinin ardından yere düşerken vatandaşlar tarafından tutulduğunu söyledi. 

    İlk ifadesi Hamza'nın ölümünün ardından değişti

    Hamza'nın ölümünden sonra ifadesini değiştiren Ömer Ş., ölüm olmadığı için olayı tam anlatamadığını, tutuklu kardeşlerle uzaktan akraba olduğunu ve kendisinin de pazarcılık yaptığını belirterek, "Olay günü Murat S. ile Hamza arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmayı ayırmak için aralarına girdim. İtekleyerek ayırdım. Bu sırada Hamza, boş plastik sebze kasasını Murat S.'ye fırlattı. Ancak kasa Murat S.'ye isabet etmedi. Murat S. parke taşı alarak Hamza'nın üzerine doğru yürüyünce araya girerek engelledim. Murat S., Hamza'nın boynuna yumrukla sert biçimde vurdu. Hamza sendeledi, yere düşmedi.  Bu sırada İ.S. parke taşını alarak Hamza'ın kafasına 2-3 defa vurdu. Tekrar İ.S.'nin önüne geçerek başka vurmasını engelledim. Ramazan S. de Hamza'ya tekme tokat darbeleriyle vurmaya başladı. Hamza'yı kurtarmaya çalışırken Mustafa S. de gelip vurmaya başladı. Hamza yere doğru düşerken Müşerref S. tuttu. Yavaşça yere yatırdı. Hemşire olduğunu söyleyen bir kadının ilk müdahaleyi yaptığı Hamza, daha sonra hastaneye kaldırıldı" dedi. 

    Tekrar ifade değiştirdi: İlk ifadem doğru

    4 kardeşin tutuklanmasının ardından yeniden savcıya ifade veren Ömer Ş., ilk ifadesinin doğru olduğunu söyledi.

    Öte yandan Hamza'nın kesim ölüm nedeninin belirleneceği rapor Adli Tıp Kurumu'ndan beklenirken, Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce önümüzdeki günlerde duruşma yapılacak.

    Sosyal medyadan tüm tanıklara çağrı

    Hamza'nın yakınlarının ise, bütün tanıkların ardından pazarlık yapan Suriyeli kadını sosyal medya hesaplarından çağrı yaparak mahkemeye gelmesini ve ifade vermesini istedikleri öğrenildi.

    Ne olmuştu?

    Hekimler Sokak'taki pazar yerinde esnaf Suriye uyruklu Hamza Acan ile sebze satan Murat S. arasında tartışma çıktı. Tartışma, Murat S.'nin kardeşleri İ.S., Ramazan S. ve Mustafa S.'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kardeş, Hamza Acan'ı darbetti. Aldığı darbelerle düşen Hamza, başını yere vurdu. Bu sırada çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. 

    Murat S. olay yerinde kalırken, 3 kardeşi kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başını çarpması nedeniyle ağır yaralanan Hamza Acan, yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Hamza, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Polis ekiplerince gözaltına alınan Murat S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaçan 3 kardeşi de yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalanan İ.S., Ramazan S. ve Mustafa S. (22) de sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  

    Etiketler:
    Bursa, Hamza Acan, Hamza Ajan
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