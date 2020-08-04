HDP'li Mensur Işık hakkında fezleke hazırlandı, 8 yıla kadar hapsi isteniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eşine şiddet uygulayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında 'eşi kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke düzenlendi.

8 yıla kadar hapsi istenen Işık hakkında düzenlenen fezlekenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Ankara Dikmen'de oturan Işık, 15 Temmuz'da 2 çocuğunun annesi lise öğretmeni eşi Ebru Işık ile tartıştı. Işık, iddiaya göre tartışma sırasında eşine yumruk atıp şiddet uyguladı. Mensur Işık hastaneye gitmesine izin vermediği eşinin yardım istememesi için cep telefonuna da el koydu. Mensur Işık, ağrıları artması üzerine eşini daha sonra özel hastaneye götürdü.

Ebru Işık, hastanedeki tedavisinin ardından Mensur Işık'tan kendisine şiddet uyguladığı ve hastaneye gitmesine izin vermediği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mensur Işık hakkında soruşturma başlattı. Ankara 1’inci Aile Mahkemesi de Ebru Işık'ın başvurusu üzerine Işık hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi.