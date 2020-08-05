Manken Daria'nın darp edilmesinin ardından Çeşme Kaymakamı'nın görev yeri değiştirildi

Alınan bilgiye göre, Kaymakam Kara, İçişleri Bakanlığı kararıyla Manisa Vali Yardımcılığına getirildi.
Çeşme Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı.
Çeşme'de fahiş fiyat uygulamaları ile sahillerde koronavirüs tedbirlerinin yeterince uygulanmadığına ilişkin görüntülerin, Kara'nın görev yerinin değiştirilmesinde etkili olduğu öne sürüldü.
Görev değişikliği, Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un Çeşme'deki Momo Beach tesisinde güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edildiğini iddia etmesinin ardından gerçekleşti.
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