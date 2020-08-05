Sözcü yazarı Öztürk: İnce 'Partimde kalmak için kendimi zorluyorum ama olmuyor' dedi

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, 'İnce, İstanbul'da başladı' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Muharrem İnce'yi dün bazı CHP milletvekillerinden telefonla arayanlardan 'Gel bu işten vazgeç. Mücadeleni partimizde sürdür' diyenler de, 'Haklısın. Bizim de rahatsızlıklarımız var. Belediye başkanları illerinde partiyi yönetir hale geldi' diye yakınanlar da var" ifadesiyle başladı.

Öztürk, şöyle devam etti:

"İnce, CHP'den ayrılacağını, partisini kuracağını belirtti, 'Partimde kalmak için kendimi zorluyorum ama olmuyor' dedi. Kendisine ve arkadaşlarına yapılanları affetmiyor. O da, belediye başkanlarının seçimlere bu kadar müdahil olmasına tepkili.

Yeni parti için görüşlerine önem verdiği ve birlikte yürümek istediği bazı isimlerle telefonla konuştu. Dün de İstanbul'a gitti. Bazı görüşmeler yapıyor. Konuştuğu 18 kişiden 17'si, 'Varım' dedi. Yeni bir siyasi parti kurulmasının gerekliliğini de anlattı. İnce'nin hem hemşehrilik, hem deneyimleri nedeniyle konuşacağı isimlerden birisi de eski Başbakan Mesut Yılmaz olacak. Yılmaz ve İnce'nin eskiye dayanan dostluğu var. Bu dostane bir görüşme olacak."